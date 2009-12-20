مرکز مداخله در بحران خانواده های در معرض آسیب پذیر افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر کل امور بانوان شهرداری تهران در مراسم افتتاح مرکز مداخله در بحران خانواده های در معرض آسیب که در منطقه 12 تهران برگزار شد با بیان این مطلب گفت : فعالیت های اداره کل امور بانوان در این مدت دارای رویکردی پیشگیرانه مبتنی بر نظام جمهوری اسلامی و با محوریت خانواده است و براساس نیاز سنجی و مخاطب سنجی برنامه ریزی می شود و در بخش هایی وارد می شویم که کمتر به آن ها پرداخته شده است .

زهرا مشیر افزود: حوزه آسیب های زنان درکشور ما به دلیل نبود الگوی مدل ایرانی و اسلامی و حساسیت ها در مورد معروف ها و منکرها و نرم های جامعه اسلامی ، حوزه ای است که کمتر کسی جرات ورود به آن را پیدا می کند .

وی خاطرنشان کرد : درسال 86 برای بهبود وضعیت زندانیان، طرح مشاوره روان درمانی واصلاح رفتار زنان زندانی، مطرح شد که موفقیت هایی نیز تا کنون دراین زمینه کسب شده است و به دنبال طراحی نهایی مدل این طرح هستیم و در یک سال گذشته نیز دستاوردهای خوبی در این زمینه حاصل شده است .

مدیرکل امور بانوان شهرداری تهران تصریح کرد : نابسامانی خانواده از عمده ترین زمینه های جرایم بزه در جامعه است و قطعا با یک مرکز نمی توان همه مشکلات را حل کرد و باید برای آن همه با هم همکاری کنیم .

همچنین در این مراسم ، مهندس نادر کرمی ، شهردار منطقه 12 نیز گفت : یک پنجم مردم دنیا با کمتر از یک دلار درآمد زندگی می کنند و 115 میلیون کودک دنیا سالانه از ثبت نام در مدارس ابتدایی محروم هستند که ازاین تعداد سه پنجم آن را دختران تشکیل می دهند .

وی افزود : همه ساله بیش از 10 میلیون کودک در بیمارستان ها به دلیل بیماری های قابل پیشگیری از بین می روند و مرگ و میر زنان به دلیل زایمان و بارداری 500 هزار نفر بیشتر از مردان است .

کرمی با اشاره به اقدامات انجام شده در منطقه 12 خاطر نشان کرد : در این مدت 240 مورد از منازلی که محل افراد نامناسب اجتماع بوده است در این منطقه تخریب شده که موجب آسایش اهالی شده است .

شهردار منطقه ادامه داد : مرکزی که امروز افتتاح شد در دو فاز انجام شده است که فاز اول آن در سه هزار و 10 متر مربع فضا در مکانی که بیش از12 سال مخروبه بوده، احداث شده است و فاز دوم آن نیز در 2400 متر مربع زمین به این مجموعه اضافه می شود .

کرمی افزود : ناحیه 4 این محله 39 هزار نفر جمعیت دارد و دارای 11 مرکز مختلف با خدمات اجتماعی است و امیدواریم با اقداماتی که انجام می شود شاهد کاهش مشکلات شهروندان باشیم .