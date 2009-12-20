ساخت بزرگترین کشتارگاه دام مازندران آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در آمل، مدیرکل دامپزشکی مازندران در این مراسم با بیان اینکه چهار کشتارگاه دام اکنون در شهرهای ساری، بابل، نور ونشتارود تنکابن در حال ساخت است، گفت: کشتارگاه آمل به لحاظ فضای فیزیکی وفرآوری پس از کشتار در استان منحصر به فرد است.

مجید مختاری با اشاره به اینکه هم اکنون در شهرستان آمل روزانه بیش از 250 راس گوسفند و35 راس گاو کشتار می شود افزود: شهرستان آمل یکی از مناطق مهم تولید گوشت استان است.

وی با بیان اینکه بیشتر مراکز بسته بندی وفرآوری پس از کشتار دام در شهرستان آمل وجود دارد سرمایه گذاری در این بخش برای متقاضیان را در این شهرستان مقرون به صرفه دانست.

مدیرکل دامپزشکی مازندران سنتی بودن بیشتر کشتارگاه های دام در این استان را از مهمترین دغدغه های بهداشتی این اداره کل دانست و تصریح کرد: صاحبان کشتارگاه های صنعتی باید هوشیار باشند در صورت عدم تبدیل واحدهای خود به واحدهای نیمه صنعتی با مشکلاتی از سوی دامپزشکی مواجه خواهند شد.

مختاری اضافه کرد: هم اکنون در بیشتر کشتارگاه های استان دامهای سالم به علت سنتی بودن کشتارگاه ها و رعایت نشدن برخی مسائل بهداشتی، معدوم سازی می شوند.

مدیرعامل این کشتارگاه صنعتی در شهرستان آمل گفت: این کشتارگاه در زمینی به مساحت 30هزارمتر مربع و زیر بنای سه هزار و500 متر مربع در دو خط کشتار گاوی و گوسفندی ساخته می شود.

سیدعباس بنی هاشمی با بیان اینکه این کشتارگاه پیشرفته ظرفیت کشتار هزار راس گوسفند در هشت ساعت و 100 راس گاو در همین زمان را دارد، میزان اعتبار در این بخش را حدود 10 میلیارد تومان که 80 درصد آن از محل تسهیلات بانکی و بقیه از سرمایه گذاری بخش خصوصی اعلام کرد.

وی خاطرنشان کرد: این کشتارگاه پس کشتار دام، ضایعات خون، استخوان و سایر قسمتهای گاو گوسفند را به پودر تبدیل خواهد کرد که مورد استفاده مجدد دام و طیور خواهد بود.

بنی هاشمی، زمان بهره برداری از این واحد را سه ساله اعلام کرد ویادآورشد: با بهره برداری از این واحد بزرگ تولیدی در شهرستان آمل برای هزار نفر شغل ایجاد خواهد شد.