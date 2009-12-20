اختصاص 10 میلیارد ریال برای ساخت خوابگاه مرکزی آموزش و پرورش تبریز

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، علی آذرنژاد در نشست شورای آموزش و پررش آذربایجان شرقی افزود: این میزان اعتبار از محل منابع حاصل از اجرای ماده 18 قانون شوراهای آموزش و پرورش برای ساخت خوابگاه یادشده تخصیص می یابد.

وی گفت: ماده 18 قانون شوراهای آموزش و پرورش تصریح می کند که انبوه سازان به ازای ساخت 200واحد مسکونی باید یک مرکز آموزشی متناسب را در مجاورت واحدهای مسکونی احداث کنند.

مدیرکل توسعه، تجهیز و نوسازی مدارس آذربایجان شرقی خاطر نشان کرد: با همکاری دادگستری استان، شعبه ویژه ای برای رسیدگی به تخلفات ماده 18 قانون شوراهای آموزش و پرورش در تبریز تشکیل شده است.

وی اضافه کرد: همچنین شهرداری های آذربایجان شرقی از اعطای پروانه ساخت و پایان کار انبوه سازان مشمول ماده 18 قانون شوراهای آموزش و پرورش منع شده اند.

آذرنژاد گفت: با وجود سختگیری دستگاه قضایی و خودداری شهرداری ها از اعطای پایان کار به انبوه سازان متخلف، بی اعتنایی معناداری مشاهده می شود که جای تامل دارد.

وی تصریح کرد: طبق تصمیم شورای آموزش و پرورش مقرر شد، معاون عمرانی استانداری آذربایجان شرقی جلساتی با انبوه سازان متخلف ترتیب داده و آن ها را نسبت به عمل به تعهدات قانونی ترغیب کند.