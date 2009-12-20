نگرشها نسبت به خانواده های آسیب پذیر باید تغییر کند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد باقر قالیباف که روز یکشنبه در مراسم افتتاح مرکز مداخله در بحران خانواده های در معرض آسیب شهر تهران سخن می گفت با بیان این مطالب، پیروزی انقلاب و تداوم آن را در گرو فرهنگ شهادت در جامعه دانست و با تاکید بر اینکه این فرهنگ باید در جامعه روز به روز گسترش یابد گفت: باید باور داشته باشیم که نهضت و انقلاب ما نشات گرفته از فرهنگ عاشوراست و فاصله گرفتن از آن نه عزت دنیایی است و نه آخرت ما را تضمین می کند.

وی افزود: باید سعی کنیم به ذکر و نام حسین (ع) معرفت پیدا کنیم. عاشورا هم بخش عقلانیت و منطق است، هم حماسه و عزت و هم عاطفه و احساس و هیچ کدام از آنها نباید به خرافه گرایی کشیده شود و باید فرهنگ عاشورایی را با این سه اصل خوب درک کنیم.

قالیباف در ادامه اظهار داشت: هر جامعه ای بخواهد گام جدی برای پیشرفت بردارد ناگزیر است که به نیروی انسانی تکیه کند و آن را محور و اصل قرار دهد. تربیت نیروی انسانی نیز در گروی یک خانواده مستحکم، مادر و همسر خوب است.

وی خاطرنشان کرد: اگر پایه خانواده در هر جامعه ای سست شود و کانون گرم آن به سردی گراید خسارت آن غیر قابل جبران است و اگر ذره ای توجه، انصاف و مدیریت داشته باشیم باید تلاش کنیم این کانون از هم نپاشد.

شهردار تهران با اشاره به اینکه جوامع امروز به شدت در حال تغییر هستند گفت: مدیران هر جامعه ای که تغییر را نپذیرند اشتباه می کنند و این آغاز یک شکست بزرگ برای مدیران است.

اگر پایه خانواده در هر جامعه ای سست شود و کانون گرم آن به سردی گراید خسارت آن غیر قابل جبران است و اگر ذره ای توجه ، انصاف و مدیریت داشته باشیم ، باید تلاش کنیم این کانون از هم نپاشد شهردار تهران

وی افزود: بعضی ها در مقابل تغییرات مقاومت می کنند در صورتی که این اشتباه بزرگ مدیریتی است و باید بپذیرند که شرایط اجتماعی و اقتصادی به طور مرتب در حال تغییر است و این تغییرات در کارکردهای خانواده اثر می گذارد.

قالیباف تصریح کرد: به عنوان یک مدیر، پدر، مادر و اعضای جامعه باید توجه کنیم که این تغییرات را به درستی درک کرده و برای آن تدبیر کنیم و آن را به نفع فرهنگ ایرانی و اسلامی پیش ببریم و با کنترل این موج اجازه ندهیم ساحل امن خانواده و شهر ما در هم کوبیده شود.

شهردار تهران گفت: نوعی آفت آن است که افراد تغییرات را حس نمی کنند و آن را نمی پذیرند و گاهی نیز برای تغییر با تاخیر تدبیر می کنیم و همیشه در یک موضع انفعالی قرار می گیریم.

قالیباف ادامه داد: در جامعه نیازمند آن هستیم که تغییر نگرش به خانواده های آسیب پذیر را نیز بپذیریم. گاهی در جوامع مذهبی، افراد متدین و موثر نگاهشان به افراد آسیب پذیر غلط است و باید در این زمینه نیز تغییر نگرش پیدا کنیم.

قالیباف با طرح این سئوال که چرا در کشور ما جرم کاهش نمی یابد و چرا تنبیهات ما برای مجرم بازدارندگی ایجاد نمی کند گفت: عمدتا تنبیهات ما اثر تنبیهی برای اصلاح امور ندارد و مشتری ها در این زمینه در بسیاری موارد دائمی است.

وی افزود: از دلایل این مشکل آن است که وقتی جرمی اتفاق می افتد همه ابعاد آن جرم و همه کسانی که در جریان آن مقصر بوده اند تنبیه نمی شوند و هزینه جرم را همه مقصران نمی پردازند در صورتی که وقتی جرم اتفاق می افتد باید هزینه جرم را همه اعم از مسئولانی مانند من پرداخت کنند. به عنوان مثال من هم به عنوان شهردار در هر جرمی که در شهر اتفاق می افتد مقصرم، چرا که ضعف من، بی توجهی من و دغدغه های من هم در بروز جرم دخیل بوده است.

قالیباف افزود: اینکه می گویم من مسئول نه این که فردا برخی بگویند شهردار تهران گفت من مجرمم. متاسفانه از آن جا که ما کاری نداریم منتظریم تا کوچکترین مسئله ای را تعبیر سیاسی کنیم و از آن بهره برداری کنیم در صورتی که همه ما نتیجه کارهای خود را در این دنیا می بینیم و این از عدل خدا به دور است که نتیجه بی انصافی ها و زحمات در این دنیا دیده نشود.

شهردار تهران خاطر نشان کرد: اگر خانواده ای به دلیل مسائل اقتصادی به انحراف کشیده شود من مسئول هم مقصرم. اما در قوانین ما هیچ وقت نیامده که همه ابعاد جرم تنبیه شوند در صورتی که جامعه، خانواده و ما مسئولان نیز بخشی از ابعاد جرم هستیم.

وی با بیان این که فعالیت های هنری، فرهنگی و تبلیغاتی شهرداری از فعالیت های اجتماعی آن جداست گفت: باید چنین مراکزی گسترش یابند و دسترسی به آنها افزایش یابد و این مراکز نباید کار اداری کنند و حتما باید از سر عشق و محبت به وظایفشان عمل کنند تا در گذر زمان دچار مشکل نشوند.

شهردار تهران تصریح کرد: متاسفانه در شهر ما مدیریت واحد شهری وجود ندارد و تعریفمان از شهرداری با همه کشورهای دیگر از بدو وجود متفاوت است. در صورتی که در همه جای دنیا مدیریت واحد شهری همه مشکلات را با همکاری مردم حل می کند.

قالبیاف با اشاره به اینکه باید در عرصه پیشگیری تلاش کرده و کانون خانواده را حفظ کنیم گفت: به طور مثال این که بگوییم خانواده بزرگ کمیته امداد، افتخار نیست. افتخار آن است که بگوییم خانواده ای کوچک و این که دیگر چنین مجموعه ای نداریم و امیدوارم روزی ضرورت چنین مراکزی وجود نداشته باشد و در حال حاضر نیز باید تلاش کنیم تا به تعدادی که به این مراکز نیاز است آن را ایجاد و در اختیار شهروندان قرار دهیم.