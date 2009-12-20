وضعیت حقوقی زنان در فرایند عدالت قضایی رو به تحول و توسعه است

به گزارش خبرگزاری مهر، دادستان تهران وضعیت حقوقی زنان را در نظام قضایی رو به توسعه دانست و با بررسی موضوع قضاوت زن در نظام قضایی گفت: بعد از انقلاب اسلامی در رابطه با حضور و اشتغال زنان در نظام قضایی رویکرد حداقلی را آغاز کردیم و کم کم تحولی عظیم در این خصوص رخ داد.

وی خاطرنشان کرد: مبدا این تحولات از سال 1374 آغاز شد و این سال مبدایی برای حضور زنان در حوزه‌ها و مناصب قضایی شد و زنان به سمتهایی همچون دادیار و معاون مجتمعها و مستشاری منصوب شدند.

جعفری دولت آبادی در ادامه افزود رویکرد کارایی، رویکرد بعدی بود که سعی داشتیم با این رویکرد زنان در حوزه قضایی کارایی بیشتری داشته باشند زیرا زنان و مردان باید بتوانند توانمندیهای خود را به اثبات برسانند.

وی با اشاره به قانون اساسی جمهوری اسلامی گفت: قانون اساسی کشور مطابق بند 9 اصل سوم به دنبال رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکان عادلانه کار برای همه است که این امر بیانگر تاسیس یک جامعه الگو در جامعه اسلامی است و اصل 20 و 21 قانون اساسی نیز به حمایت از اشتغال زنان پرداخته است و دولت مکلف است به رفع تبعیضات و ایجاد امکان کار برابر برای همه بکوشد.

دادستان تهران همچنین با بیان اینکه در حال حاضر حدود 600 قاضی زن در کشور داریم گفت: این رقم نشانگر استفاده از توان زنان در دستگاه ‌قضایی است که رقم خوبی است و برای ارتقاء جایگاه زنان در دستگاه قضایی نیازمند مرور زمان و اصلاح پاره‌ای از مواد قانونی هستیم.

وی ادامه داد: باید این نکته را نیز اضافه کنم که ورود به حوزه کیفری نیازمند ارتقاء علمی و مهارتی بیشتری است و زنان باید توان و ظرفیت‌های علمی خود را برای ورود به عرصه‌های بالاتر قضایی افزایش دهند.

دادستان تهران افزود: از سال 1374 با توجه به توسعه خوبی که صورت گرفت زنان حضور فعال و پررنگی در حوزه‌های دادگاههای خانواده و دادگاههای اطفال به عنوان مشاور پیدا کردند.

وی افزود: تا قبل از آن زمان فضای دادگاه‌های خانواده سرد و بی‌روح بود و زنان به علت عدم حضور قاضی زن در بسیاری از موارد نمی‌توانستند مشکلات خود را به خوبی مطرح کنند که حضور زنان در این عرصه سبب تلطیف فضای گفتگو در دادگاه برای زنان شد.

دادستان تهران خطاب به زنان شاغل در دستگاه قضایی گفت: تحصیلات علمی بالاتر از لیسانس یک ضرورت است و زنان شاغل در این دستگاه باید تلاش بیشتری برای بروز خلاقیت از خود نشان دهند.