طرح آبفای مازندران در جشنواره صنعت آب و فاضلاب کشور برتر شد

به گزارش خبرنگار مهر در سار، اولین جشنواره پژوهش و فناوری صنعت آب و فاضلاب کشور با هدف تبادل دستاوردهای علمی و فنی، معرفی محصولات پژوهشی وارج نهادن به تلاشهای صادقانه متخصصان، صنعتگران، تولید کنندگان، مخترعان، مبتکران و کارشناسان صنعت آب و فاضلاب در عرصه ملی و بار دیگر ارائه و تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی صنعت آب وفاضلاب آذر ماه جاری در مصلای امام خمینی تهران برگزار شد.

در این جشنواره صد شرکت از شرکت های آبفای شهری و روستایی و همچنین شرکت های خصوصی تولید کننده محصولات صنعتی بخش آب و فاضلاب بیش از هزار و 100 طرح پژوهشی خود را در زمینه های تجهیزات صنعتی تولیدی در قالب کارهای تحقیقاتی، ابداعات، اختراعات و نوآوری اعم از سخت افزاری و نرم افزاری، طرحهای پژوهشی دارای پایلوت ، مقیاس آزمایشگاه و کتب مقاله به جشنواره عرضه کردند.

از بین آثار عرضه شده، طرحهای غلامرضا یعقوبی کوچکسرایی مبتکر مازندرانی با عنوان " کنتور دیجیتالی و سامانه هوشمند مخصوص آب و گاز " قابل استفاده در تجمهای آبرسانی به دلیل نوآوری و اهمیت عملکرد آن در صنعت آب وفاضلاب بعنوان طرح برتر شناخته شد و لوح تقدیر و تشویق آقای یعقوبی توسط مهندس عطارزاده معاون وزیر نیرو در امور آب به وی اهدا شد.

شرکت آبفای مازندران امسال در اولین جشنواره پژوهش و فناوری صنعت آب و فاضلاب کشور با 14 طرح پژوهشی حضوری گسترده در جشنواره داشت.