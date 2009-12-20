زمینه ای قوی برای پیگیری روابط ایران و مصر وجود دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی پس از ورود به قاهره در جمع خبرنگاران این سفر را به دلیل تاثیرگذاری مصر در منطقه ، مهم توصیف کرد.

وی افزود: هدف از سفر من دیدار با برادرانمان در مصر و مشارکت در نشست کمیته تغییرات ویژه در اساسنامه اتحادیه پارلمان ‌های کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی است.

لاریجانی سفرش به مصر را فرصتی مناسب برای پیگیری روابط ایران و مصر و مسایل مربوط به دو کشور توصیف کرد.

وی در خصوص اینکه مجلس شورای اسلامی ایران چه اقدامی می‌تواند در راستای حمایت از روابط مصر و ایران انجام دهد، گفت: مجلس شورای اسلامی جایگاه بالایی در ایران دارد و اختیارات گسترده‌ای جهت پیگیری موضوعات اساسی و تاثیرگذار در کشور در اختیار دارد.

لاریجانی قرار است امروز با حسنی مبارک رئیس جمهور مصر دیدار و در خصوص آخرین موضوعات مشترک بین دو کشور بحث و تبادل نظر کند.

بنابراین گزارش، عبدالاحد جمال الدین نماینده حزب حاکم مصر در پارلمان این کشور تاکید کرد که به نمایندگی از سوی فتحی سرور رئیس پارلمان مصر از مهمان ایرانی‌ خود استقبال کرده و به او خوشامد گفته است.