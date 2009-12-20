نمایشگاه خط نگاره نام امام علی (ع) در حوزه هنری یزد گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، سید منصور میرایی، هنرمند خوش ذوق یزدی 110 اثر خط نگاره خود را که منقش به نام مبارک امیر المومنین حضرت علی (ع) است، از عصر امروز در نگارخانه حوزه هنری یزد به نمایش گذاشت.

این آثار از بین هزار و 800 اثر که با الهام از هنر خوشنویسی نستعلیق و شکسته نستعلیق و با بهره ‌گیری از ویژگی ‌های خط، بافت و سایه روشن با قلم نی و مرکب به صورت خط نگاره در شاخه طراحی حروف و تایپوگرافی خلق شده، انتخاب شده است.

این آثار حاصل تلاش دو ساله این هنرمند و نشانگر توانایی و استعدادهای سرشار هنرمندان شهرستانی است.

میرایی هدف از برگزاری این نمایشگاه را معرفی و شناساندن ظرفیتها و قابلیتهای خط فارسی در خلق آثار هنری زیبا و ماندگار عنوان کرد.

این نمایشگاه تا پایان هفته جاری، سوم دی‌ ماه هر روز صبح و عصر در حوزه هنری یزد، واقع در خیابان آیت ‌الله کاشانی، کوچه آزادی برای بازدید عموم دایر است.

در حاشیه برپایی این نمایشگاه از کتاب "قلم عشق" که توسط سیدمنصور میرایی طراحی و نوشته شده با حضور عالیشوندی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد استان، غلامحسین دشتی سرپرست معاونت سیاسی امنیتی استانداری یزد، مسئولان فرهنگی، پیشکسوتان هنری، هنرمندان گروه تجسمی، خوشنویسان یزدی و علاقمندان رونمایی شد.

این مجموعه در بر دارنده خط نگاره‌هایی از نام مبارک حضرت علی (ع) است که به همت حوزه هنری استان یزد توسط انتشارات سوره مهر در سه هزار نسخه منتشر شده است.