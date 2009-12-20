هشدار شهردار کرمان نسبت به افزایش سطح آبهای زیر زمینی

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، ابوالقاسم سیف الهی عصر یکشنبه در کارگروه زیر بنایی کرمان با اشاره به اینکه روزانه از 15 چاه ویژه برای طرح مهار آبهای زیرسطحی پمپاژ آب صورت می گیرد، گفت: 810 هزار متر مکعب آب روزانه از چاهها برداشت می شود اما علیرغم همه این کارها و برداشت که صورت می گیرد مرتبا شاهد جایگزینی و افزایش سطح آب هستیم.

وی افزود: آب به طرف بافت قدیم شهر کرمان در حال حرکت است و می تواند برای این قسمت از شهر خطر آفرین باشد.

وی خواستار اجرای کامل طرح فاضلاب شهری کرمان برای حل این مشکل شد و گفت: روزانه حجم زیادی از آبهای سطحی و فاضلاب شهری به آبهای زیر زمینی کرمان افزوده می شود.

استاندار کرمان نیز در ادامه با اشاره به لزوم ورود اساتید و هیئت علمی دانشگاه به بحث مهار آبهای زیرزمینی در شهر کرمان گفت: طرح مهار آبهای زیرزمینی باید سریعتر وارد مرحله اجرایی شود اما نباید از نظر اساتید و اهل فن در این زمینه غافل شد.

حبیب الله دهمرده افزود: ضعفها و نقاط قوت طرح مهار آبهای زیر زمینی شهر کرمان با کمک اساتید دانشگاه مطرح شود و هرچه بیشتر به سوالات آنان پاسخ گفته شود و اگر نقطه ابهامی در طرح نماند ضمانت اجرایی طرح بیشتر خواهد بود.

عضو هیئت علمی دانشگاه باهنر کرمان نیز با انتقاد از طرح گالری زهکش که برای مهار آبهای زیر زمینی کرمان پیشنهاد شده گفت: این طرح عملا ضعف هایی دارد واز لحاظ علمی جای سوال دارد.

علی رهنما علت بالا آمدن آبهای زیر زمینی فرو کش کردن چاله اختیارآباد در سال 77 و ایجاد یک سد زیر زمینی در مقابل این آبها دانست و گفت: این اتفاق خود مثل یک گالری زهکش طبیعی جلوی بالا آمدن سطح آب را گرفته است.

در این جلسه در نهایت اجرای طرح گالری زهکش که با حفر چاه عمیق در کنار حفر دستی با کمک نیروی انسانی و شعبه های زهکشی انجام می شود و می تواند سطح اب زیر زمینی را به 10متر زیر زمین برساند مصوب شد.