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۲۹ آذر ۱۳۸۸، ۱۷:۰۹

باقری لنکرانی:

مشکلات فرهنگی فارس باید با جدیت دنبال شود

مشکلات فرهنگی فارس باید با جدیت دنبال شود

شیراز - خبرگزاری مهر: عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز با اشاره به سابقه تاریخی و مشاهیر جهانی بزرگ این شهر تاکید کرد: توجه و پیگیری برخی مسائل و مشکلات فرهنگی شهر فرهنگی شیراز از سوی مسئولان امری ضروری است.

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، باقری لنکرانی بعد از ظهر یکشنبه در جلسه علنی شورای شهر شیراز افزود: شیراز با برخورداری از سابقه تاریخی و وجود مشاهیر بزرگ جهانی مجالی برای فکر کردن و انتخاب به عنوان پایتخت فرهنگی باقی نگذاشته است، افزود: شیراز هیچگاه شهر گمنامی نبوده و عظمت و بزرگی فرهنگی این شهر به حدی است که بتوان آن را به جرات پایتخت فرهنگی نامید.

در این جلسه باقری لنکرانی از سوی اعضای شورا به عنوان مشاور عالی شورای اسلامی شهر شیراز انتخاب و معرفی شد.

همچنین در ادامه جلسه نامه شهرداری شیراز پیرامون برگزاری همایش شهرداران راه ابریشم در شیراز در صحن علنی شورا بررسی شد که در انتها کلیات موضوع به تصویب رسید اما برای پیگیری تامین مالی برنامه موضوع به کمیسیون فرهنگی ارجاع داده شد.

کد مطلب 1004000

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