میان قیمت نان و کیفیت آرد باید توازن ایجاد کرد

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، احمد عجم در جلسه شورای آرد و نان استان که عصر یکشنبه در استانداری تشکیل شد، اظهار داشت: نان از جمله کالاهای اساسی و استراتژیک است که نقش غیر قابل انکاری در زندگی و معیشت روزانه شهروندان و خانواده ها ایفا می کند.

وی افزود: هدف نهایی در عرضه این کالا باید رساندن و تحویل نان مرغوب و با کیفیت به مردم باشد که تحقق این هدف نیازمند فراهم کردن زمینه ها و بسترهای لازم است.

استاندار بیان کرد: باید نانوایان را تشویق کنیم که نان با کیفیت تولید کنند و در این راستا نانوایی های آزادپز را نیز تقویت خواهیم کرد تا قیمت نان متعادل شود.

استاندار خاطرنشان کرد: نانوایی ها باید از سیاستهای دولت در حوزه آرد و نان تبعیت کنند و خودسرانه اقدام به افزایش قیمت نان یا پائین آوردن وزنه چانه اقدام نکنند.

عجم با تأکید بر اتخاذ وحدت رویه در بین فرمانداران برای عرضه نان مرغوب گفت: با متخلفان درعرصه نان و آرد باید برخورد کرد و در جهتی که منافع عمومی مردم تأمین می شود حرکت کرد.

در این جلسه همچنین اصغر حمزه ای معاون برنامه ریزی استاندار از تدوین برنامه اصلاح الگوی مصرف نان و آغازعملیات اجرایی آن در سطح استان خبر داد و افزود: استان قزوین به عنوان پایلوت برای آموزش نانوایان در سطح کشور انتخاب شده است بنابراین در آینده نزدیک تمامی افرادی که در نانوایی ها مشغول به کار هستند باید دارای مدرک فنی و حرفه ای باشند.

در این جلسه مقرر شد دانشگاه علوم پزشکی طی دو ماه آینده طرح جامعی را در حوزه آرد و نان تدوین کند تا مکانیزمی برای کنترل و نظارت بر میزان نمک و جوش شیرین در نانوایی ها طراحی و اجرایی شود.