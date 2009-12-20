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۲۹ آذر ۱۳۸۸، ۱۷:۴۲

فرمانداران فارس محرومیتهای استان را به دولت نشان دهند

فرمانداران فارس محرومیتهای استان را به دولت نشان دهند

شیراز - خبرگزاری مهر: استاندار فارس در آستانه سفر هیئت دولت به این استان از فرمانداران شهرستانها خواست که محرومیتهای فارس را به دولتمردان نشان دهند.

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، روح الله احمد زاده عصر یکشنبه در همایش فرمانداران شهرستانهای فارس افزود: باید در سفر رئیس جمهور و هیئت دولت به استان محرومیتهای فارس به مسئولان ارشد کشور به گونه ای انعکاس داد تا عمق محرومیت برخی مناطق در بدنه اجرایی کشور احساس شود.

وی خاطرنشان کرد: نباید شهرستانها، بخشها و مناطق دور افتاده از شیراز در محرومیت باقی بمانند و باید تلاش شود در تشخیص بودجه و امکانات، عدالت محوری مدنظر قرار گیرد.

استاندار فارس متذکر شد: در ارائه پیشنهادات سفر دور سوم هیئت دولت به استان تلاش شده همه شهرستانهای فارس مدنظر باشند تا توسعه آینده استان فارس متوازن و همه جانبه صورت گیرد.

احمدزاده در بخش دیگری از سخنان خود شفافیت در گفتار و عمل را از خصوصیات بارز دولتمردان دولت دهم برشمرد و گفت: مدیران، فرمانداران و بخشداران در به کارگیری افراد از نیروهای جوان و حزب اللهی استفاده کنند تا مدل حکمرانی علوی در نقطه نقطه استان احیا شود و مناسبات بر مبنای شایسته سالاری باشد.

کد مطلب 1004009

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