فرمانداران فارس محرومیتهای استان را به دولت نشان دهند

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، روح الله احمد زاده عصر یکشنبه در همایش فرمانداران شهرستانهای فارس افزود: باید در سفر رئیس جمهور و هیئت دولت به استان محرومیتهای فارس به مسئولان ارشد کشور به گونه ای انعکاس داد تا عمق محرومیت برخی مناطق در بدنه اجرایی کشور احساس شود.

وی خاطرنشان کرد: نباید شهرستانها، بخشها و مناطق دور افتاده از شیراز در محرومیت باقی بمانند و باید تلاش شود در تشخیص بودجه و امکانات، عدالت محوری مدنظر قرار گیرد.

استاندار فارس متذکر شد: در ارائه پیشنهادات سفر دور سوم هیئت دولت به استان تلاش شده همه شهرستانهای فارس مدنظر باشند تا توسعه آینده استان فارس متوازن و همه جانبه صورت گیرد.

احمدزاده در بخش دیگری از سخنان خود شفافیت در گفتار و عمل را از خصوصیات بارز دولتمردان دولت دهم برشمرد و گفت: مدیران، فرمانداران و بخشداران در به کارگیری افراد از نیروهای جوان و حزب اللهی استفاده کنند تا مدل حکمرانی علوی در نقطه نقطه استان احیا شود و مناسبات بر مبنای شایسته سالاری باشد.