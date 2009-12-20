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۲۹ آذر ۱۳۸۸، ۱۸:۱۳

کمیته انضباطی اعلام کرد:

جریمه 100 میلیون ریالی تیم‌های لیگ برتری به علت تخلف تماشاگران

جریمه 100 میلیون ریالی تیم‌های لیگ برتری به علت تخلف تماشاگران

کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال آرای خود را در خصوص تخلفات تیم‌های لیگ برتری اعلام کرد که چهار تیم به دلیل تخلفات تماشاگران‌شان مجموعا به پرداخت 100 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بنابر اعلام کمیته انضباطی در پی تخلفات تماشاگران تیم شاهین بوشهر در دیدار برابر سایپا کرج، تیم بوشهری به پرداخت 20 میلیون ریال جریمه نقدی و توبیخ کتبی با درج در پرونده محکوم شد.  

کمیته انضباطی همچنین به دلیل تخلفات تماشاگران تیم‌های ذوب آهن و تراکتورسازی تبریز، این دو تیم به توبیخ کتبی، درج در پرونده و پرداخت 30 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شدند. ضمن اینکه تیم تراکتورسازی تبریز به دلیل یک دقیقه تاخیر در هنگام ورود به زمین به پرداخت 2 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

بنابر اعلام کمیته انضباطی با توجه به بروز تخلفات تماشاگران تیم سپاهان اصفهان در دیدار با استقلال تهران، تیم سپاهان به پرداخت 50 میلیون ریال جریمه نقدی و توبیخ کتبی با درج در پرونده محکوم شد.

تیم پاس همدان نیز به جهت سه دقیقه تاخیر در ورود به زمین در دیدار برابر ابومسلم خراسان به پرداخت 6 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

کد مطلب 1004010

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