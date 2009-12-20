به گزارش خبرگزاری مهر، بنابر اعلام کمیته انضباطی در پی تخلفات تماشاگران تیم شاهین بوشهر در دیدار برابر سایپا کرج، تیم بوشهری به پرداخت 20 میلیون ریال جریمه نقدی و توبیخ کتبی با درج در پرونده محکوم شد.

کمیته انضباطی همچنین به دلیل تخلفات تماشاگران تیم‌های ذوب آهن و تراکتورسازی تبریز، این دو تیم به توبیخ کتبی، درج در پرونده و پرداخت 30 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شدند. ضمن اینکه تیم تراکتورسازی تبریز به دلیل یک دقیقه تاخیر در هنگام ورود به زمین به پرداخت 2 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

بنابر اعلام کمیته انضباطی با توجه به بروز تخلفات تماشاگران تیم سپاهان اصفهان در دیدار با استقلال تهران، تیم سپاهان به پرداخت 50 میلیون ریال جریمه نقدی و توبیخ کتبی با درج در پرونده محکوم شد.

تیم پاس همدان نیز به جهت سه دقیقه تاخیر در ورود به زمین در دیدار برابر ابومسلم خراسان به پرداخت 6 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.