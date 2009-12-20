آمریکا خواستار آزادی اعضای ارشد فتح در برابر شالیت است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه صهیونیستی هاآرتص، در حالی که منابع حماس از قطعی شدن مذاکرات مبادله اسرای فلسطینی با "گلعاد شالیت" طی دو روز آینده خبر می دهند، آزادی اعضای ارشد جنبش فتح در هاله ای از ابهام قرار گرفته است.

در همین حال یک مقام آمریکایی به این روزنامه گفت در صورتی که مذاکرات تبادل اسرای فلسطینی با شالیت قطعی شود، واشنگتن خواستار آزادی اعضای ارشد فتح در برابر این نظامی اسرائیلی است.

به گفته این مقام بلند پایه، دولت آمریکا ترجیح می دهد این اقدام به منظور تقویت جبهه فتح در برابر حماس انجام شود. وی همچنین فاش کرد که واشنگتن از تل آویو خواسته است در راستای بهبود موقعیت "ابومازن" به عنوان رئیس تشکلات خودگردان فلسطین، با آزادی اسرای ارشد فلسطینی موافقت کند.

در عین حال ابومازن گفته است که میانجیگر آلمانی برای به نتیجه رساندن اقدامات خود جهت مبادله اسرا، دو یا سه هفته به طرف اسرائیلی فرصت داده و اعلام کرده که اگر تل آویو در مدت تعیین شده تصمیم گیری نکند، به کار میانجیگری خود پایان می دهد.

خاطرنشان می شود منابع آگاه نزدیک به حماس، مخالفت رژیم صهیونیستی با آزادی 10 اسیر فلسطینی که آزادی آنها را خطری برای امنیت خود می داند، به عنوان اصلی ترین دلیل تاخیر به وجود آمده در عملیات مبادله اسرا اعلام می کنند.

اسامی این اسرای فلسطینی که تل آویو با آزادی آنها مخالف است، عبارتند از: "حسن یوسف" از رهبران حماس در کرانه باختری، "مروان البرغوثی" رهبر برجسته فتح، "احمد سعدات" از مقامهای جبهه خلق برای آزادی فلسطین و سه اسیر زن به نامهای"آمنه منا"، " احلام التمیمی" و "قاهره السعدی" که در بند زندانهای اشغالگران رژیم صهیونیستی هستند.