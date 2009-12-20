تسلیت رهبر معظم انقلاب بمناسبت درگذشت فقیه بزرگوار آیت الله منتظری

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام رهبر معظم انقلاب به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

اطلاع یافتیم که فقیه بزرگوار آیت الله آقای حاج شیخ حسینعلی منتظری رحمه الله علیه دار فانی را وداع گفته و به سرای باقی شتافته اند. ایشان فقیهی متبحر و استادی برجسته بودند و شاگردان زیادی از ایشان بهره بردند.

دوران طولانی از زندگی آن مرحوم در خدمت نهضت امام راحل عظیم الشان گذشت و ایشان مجاهدات زیادی انجام داده و سختی های زیادی در این راه تحمل کردند. در اواخر دوران حیات مبارک امام راحل امتحانی دشوار و خطیر، پیش آمد که از خداوند متعال می خواهم آن را با پوشش مغفرت و رحمت خویش بپوشاند و ابتلائات دنیوی را کفاره آن قرار دهد.

اینجانب درگذشت ایشان را به همه بازماندگان بویژه همسر مکرمه و فرزندان محترم آن مرحوم تسلیت می گویم و رحمت و مغفرت الهی را برای وی مسئلت می کنم.

سید علی خامنه ای 29/آذر/ 1388