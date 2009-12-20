  1. سیاست
  2. سایر
۲۹ آذر ۱۳۸۸، ۱۷:۴۷

طی پیامی اعلام شد

تسلیت رهبر معظم انقلاب بمناسبت درگذشت فقیه بزرگوار آیت الله منتظری

تسلیت رهبر معظم انقلاب بمناسبت درگذشت فقیه بزرگوار آیت الله منتظری

حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی درگذشت فقیه بزرگوار آیت الله آقای حاج شیخ حسینعلی منتظری رحمه الله علیه را تسلیت گفتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام رهبر معظم انقلاب به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

اطلاع یافتیم که فقیه بزرگوار آیت الله آقای حاج شیخ حسینعلی منتظری رحمه الله علیه دار فانی را وداع گفته و به سرای باقی شتافته اند. ایشان فقیهی متبحر و استادی برجسته بودند و شاگردان زیادی از ایشان بهره بردند.

دوران طولانی از زندگی آن مرحوم در خدمت نهضت امام راحل عظیم الشان گذشت و ایشان مجاهدات زیادی انجام داده و سختی های زیادی در این راه تحمل کردند. در اواخر دوران حیات مبارک امام راحل امتحانی دشوار و خطیر، پیش آمد که از خداوند متعال می خواهم آن را با پوشش مغفرت و رحمت خویش بپوشاند و ابتلائات دنیوی را کفاره آن قرار دهد.

اینجانب درگذشت ایشان را به همه بازماندگان بویژه همسر مکرمه و فرزندان محترم آن مرحوم تسلیت می گویم و رحمت و مغفرت الهی را برای وی مسئلت می کنم.

                                                                                                                      سید علی خامنه ای 29/آذر/ 1388

 

کد مطلب 1004012

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها