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۲۹ آذر ۱۳۸۸، ۱۸:۱۱

دهمرده:

اطلاع رسانی صحیح مهمترین بخش هدفمند کردن یارانه هاست

اطلاع رسانی صحیح مهمترین بخش هدفمند کردن یارانه هاست

کرمان - خبرگزاری مهر: استاندار کرمان اطلاع رسانی شفاف و صحیح را مهمترین بخش اجرایی شدن هدفمند کردن یارانه ها دانست و گفت: در اجرای این طرح باید با نظارت جدی و اطلاع رسانی موجب کاهش حساسیت در جامعه شد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، حبیب الله دهمرده عصر یکشنبه در کارگروه تنظیم بازار استان کرمان با اشاره به وضعیت اقتصاد کشور گفت: اجرایی کردن طرح هدفمند کردن یارانه ها مناسب ترین راه نجات اقتصاد کشور است.

وی با اشاره به لزوم کاهش حساسیت جامعه نسبت به اجرای این طرح بیان کرد: اطلاع رسانی دقیق و شفاف به مردم نیز مهمترین عامل در اجرای این طرح است که در کنار آن نظارت جدی و مستمر در اجرای طرح بسیار با اهمیت است.

استاندار کرمان خاطرنشان کرد: در این میان عده ای نیز به دنبال سواستفاده از شرایط موجود خواهند بود که باید با برنامه ریزی از انجام این مسائل جلوگیری شود.

وی در خصوص وضعیت حمل و نقل شهری و برون شهری استان نیز گفت: باید ساماندهی لازم در این خصوص با برنامه ریزی کارشناسی شده و علمی انجام شود.

دهمرده در خصوص افزایش قیمت نرخ خودروهای برون شهری نیز با اشاره به لزوم بررسی این مسئله گفت: در این زمینه باید از تجربیات سایر استانها استفاده شود.

رئیس سازمان بازرگانی کرمان گفت: با توجه به احتمال افزایش قیمت در جریان اجرای طرح هدفمندی یارانه ها، دولت دو هزار میلیارد تومان برای ذخیره سازی برخی کالاها اختصاص داده است.

حمید قاسم نژاد افزود: در صورت افزایش قیمت و سواستفاده افراد سودجو این کالاها وارد بازار خواهد شد و از افزایش قیمت جلوگیری می شود.

کد مطلب 1004016

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