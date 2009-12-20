برآیند اداره مدبرانه کشور هوشیاری ، بیداری و انتخاب احسن مردم است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله هاشمی ‌رفسنجانی در دیدار جمعی از استادان و اعضای هیات علمی دانشگاهها و مدرسین حوزه علمیه قم که به مناسبت هفته وحدت حوزه و دانشگاه انجام شد با اشاره به الگوگیری آزادگان جهان از قیام عاشورا و امام حسین(ع)، وحدت حوزه و دانشگاه را از آرزوهای دیرینه حضرت امام(ره) و سایر انقلابیون خواند و گفت: منطق و مبانی محکم دین اسلام این جسارت را به حاملان و نمایندگان آن که روحانیون بودند، می‌داد که با جرات و استحکام در دانشگاهها حضور یافته و در برابر مکاتب و تفکرات گوناگون، اسلام صحیح و راهگشا را ارائه دهند.

رئیس مجلس خبرگان رهبری، شهدای گرانقدر حوزه و دانشگاه همچون دکتر مفتح، استاد مطهری، دکتر بهشتی و دکتر باهنر را پل‌هایی میان حوزه و دانشگاه در دوران طاغوت خواند و با اشاره به نقش بسیار موثر آنان در تبیین اسلام خاطر نشان کرد: با پیروزی انقلاب و شکل‌گیری نظام اسلامی، در میان دانشگاهیان و نخبگان سئولات گوناگونی در مورد چگونگی همخوانی اسلام با نیازهای دنیای امروز به وجود می‌آمد که متفکرین حوزه با حضور در دانشگاه این سوالات را به خوبی پاسخ می‌دادند.

آیت الله هاشمی رفسنجانی اقدام منافقین برای حذف پل‌های موثر میان حوزه و دانشگاه را محصول پیشرفت اسلام و دین در دانشگاهها خواند و گفت: دشمنان اسلام و به خصوص منافقین که موفقیت‌های افرادی نظیر بهشتی، مفتح، مطهری و باهنر را می‌دیدند رو به سوی حذف و ترور آنان آوردند.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، فلسفه طرح ایده وحدت حوزه و دانشگاه را تعاطی افکار گوناگون و ایجاد موج آزاداندیشی درمحافل علمی و حوزوی درابتدای انقلاب خواند و گفت: اگروحدت این دو مرجع عظیم به درستی و با منطق صحیح و آزاداندیشی صورت گیرد، حاصلش پیشرفت توامان علم و دین و به تبع آن پیشرفت کشور خواهد بود.

رئیس مجلس خبرگان رهبری با دفاع از ساختار و ماهیت نظام اسلامی تصریح کرد: برخی عملکردها در طول سالیان گذشته باعث شده که رسانه‌ها و محافل بیگانه با سوءاستفاده از اوضاع پیش آمده کارآمدی نظام را نشانه بگیرند و اصل نظام را هدف قرار دهند.

وی آیه کریمه "فبشر عبادی الدین یستمعون القول و یتبعون احسنه" را سند و مبنای بسیار خوبی برای ترویج فضای آزاداندیشی در جامعه و پاسخ به سوالات قشر فرهیخته و به خصوص جوانان خواند و گفت: امروزه ارتباطات به قدری گسترده‌ شده که طالبان آگاهی به سهولت به اخبار دسترسی دارند و اگر ما نتوانیم به سوالات مردم و جوانان با منطق و استدلال و ارائه اطلاعات صحیح پاسخ گوییم، دشمنان با رسانه‌های فراگیر، پاسخ‌های مدنظر خود را به جامعه هدف خواهند رساند.

هاشمی ‌رفسنجانی افزود: اگرامروز فضای کشور،‌عاقلانه و مدبرانه اداره شود ازبرخورد آزادانه اندیشه‌ها به نقطه خوبی می‌رسیم که برآیند آن هوشیاری، بیداری و انتخاب احسن مردم است و البته هر حرکتی هزینه‌هایی هم به همراه دارد.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه امروز هیچ قدرت و توجیهی نمی‌تواند با جزم‌اندیشی و دگماتیسم، مردم را قانع کند تصریح کرد: تاریخ اسلام نشان داده است هرگاه فضای آزاداندیشی وجود داشته، اسلام پله پله رشد کرده و به اوج و عظمت رسیده است که مثال بسیار خوب آن عصر ائمه معصوم، امام صادق(ع) و امام باقر علیهما السلام است.

وی ایجاد رنسانس در اروپا پس از قرون وسطی را محصول آزاداندیشی و رشد علوم گوناگون در جوامع اسلامی و سپس ترجمه متون علمی دانشمندان مسلمان به لاتین خواند و تاکید کرد: در حال حاضر به واسطه وجود قشر عظیم دانشگاهی و حوزوی در کشور زمینه بسیار خوبی برای طرح آزاد مباحث گوناگون بر مبنای منطق و استدلال به وجود آمده است که امید است با تحقق کامل و عینی وحدت حوزه و دانشگاه، برکات آن که پیشرفت و توسعه پایدار است نصیب کشور و جهان اسلام گردد.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، یاس و ناامیدی را سم مهلک هر جامعه‌ای خواند و گفت: نخبگان حوزوی و دانشگاهی باید با صبر و حوصله و تلاش برای ارائه پاسخ‌های صحیح و منطقی به سوالات مردم وجوانان، دوران کنونی را در پناه تعالیم حکیمانه اسلام عزیز به خوبی پشت سر بگذارند.

در ابتدای این دیدار حجج‌الاسلام و اساتید گرانقدر قادری حسینی،‌ دکتر میرموسوی، دکتر الهی، دکتر موسویان، دکتر الله بداشتی و چند تن دیگر از اساتید و اعضای هیئت‌های علمی دانشگاههای مختلف قم با طرح دیدگاههای خود درباره وحدت حوزه و دانشگاه، برخی از نارسایی‌های موجود در تحقق این طرح و نیز معضلات کنونی کشور را بیان کردند و از آیت‌الله هاشمی رفسنجانی خواستار حضور فعالتر و ارائه طریق در وضعیت کنونی شدند.