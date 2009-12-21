چهار هزار نفر در جشنواره های قرآن و عترت بهزیستی استان مرکزی شرکت کردند

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، علی روشنایی شامگاه یکشنبه در جمع رابطان شورای فرهنگی ادارات بهزیستی استان بر اهمیت و اهتمام به فعالیتهای فرهنگی سازمان تاکید کرد و گفت: شیوه نامه جشنواره ‌های فرهنگی آموزشی قرآن و عترت از سوی مسئولان فرهنگی سازمان بهزیستی کشور به همه استانها ابلاغ شده و در آن موضوعات مسابقات چند گانه مشخص شده که در این راستا نیاز است رابطان شورای فرهنگی استان با توجه به آغاز ثبت‌ نام جشنواره ‌های فرهنگی، آموزشی، قرآن و عترت بر اطلاع رسانی و شرکت حداکثری جمعیت هدف سازمان در این جشنواره ‌ها اقدام کنند.

وی تصریح کرد: در سال گذشته حدود چهار هزار نفر در جشنواره فرهنگی، آموزشی قرآن و عترت در استان مرکزی شرکت کرده‌اند که انتظار می ‌رود امسال با برنامه ‌ریزی بهتر آمار شرکت‌ کنندگان نسبت به سال قبل افزایش پیدا کند.

مدیرکل بهزیستی استان مرکزی بیان داشت: جشنواره ‌های فرهنگی، آموزشی قرآن و عترت سازمان بهزیستی در سال جاری در پنج بخش شامل چهارمین جشنواره فرهنگی ـ آموزشی قرآن و عترت ویژه کارکنان و خانواده کارکنان سازمان بهزیستی، بیست و نهمین جشنواره فرهنگی - آموزشی قرآن و عترت ویژه نابینایان و معلولان جسمی و حرکتی، دومین جشنواره فرهنگی - آموزشی قرآن و عترت ویژه فرزندان مراکز شبه خانواده، دومین جشنواره سراسری فرهنگی - وزشی قرآن و عترت ویژه مربیان - والدین و کودکان مهدهای کودک کشور، دومین جشنواره فرهنگی - آموزشی قرآن و عترت ویژه فرهیختگان سالمند برگزار خواهد شد.

روشنایی بر لزوم باشکوه و با کیفیت برگزار کردن این جشنواره ‌ها تاکید کرد و گفت: برگزاری این جشنواره ‌ها نقش بسیار موثری در ارتقای نشاط بین افراد دارد و از اهمیت بسزایی برخوردار است.