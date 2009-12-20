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۲۹ آذر ۱۳۸۸، ۱۸:۲۴

سید محمد خاتمی در گذشت آیت الله منتظری را تسلیت گفت

سید محمد خاتمی در گذشت آیت الله منتظری را تسلیت گفت

سید محمد خاتمی با صدور پیامی در گذشت مرحوم آیت الله منتظری را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، در متن پیام مذکور آمده است: رحلت عالم زاهد و مجتهد والاقدر، مجاهد نستوه، فقیه کلامی، جامع معقول و منقول حضرت آیت الله العظمی منتظری رضوان اله علیه را به ساحت مبارک حضرت ولی الله الاعظم ، به حوزه های علمیه؛ به همه ارادتمندان، دوستداران آن فقید سعید و بیت شریف و بستگان و فرزندان محترمشان از صمیم قلب تسلیت عرض می کنم.

عالم و متفکر و فقیه بزرگواری رخ در نقاب خاک کشید که در عرصه علم و عمل همه عمر پر برکت خود را در مسیری که رضایت خداوند را در آن می دانست مصروف کرد و برای خدا و خدمت به بندگان او و دفاع از میهن و مردم، رنجها؛ دربدریها و زندانها و شکنجه ها را با سینه ای گشاده تحمل کرد و عزیز ترین سرمایه اش یعنی فرزند عزیز و مجاهدش حجه الاسلام والمسلمین محمد منتظری را نیز تقدیم انقلاب و راه خدا کرد.

آن بزرگ از ارادتمندان حضرت امام و از سردمداران و پایه های انقلاب بزرگی بود که به رهبری ممتاز حضرت امام بالمال به  پیروزی رسید.

بدون تردید فقدان این عالم ربانی برای اسلام و تشیع و بخصوص حوزه های علمیه خسارتی بزرگ است و از خدا می خواهم که آنرا به لطف بیکران خود جبران نماید و روان پاک این عزیز را در بحبوحه رضوان و بهشت خود متنعم گرداند.

سید محمد خاتمی

1388.9.29

کد مطلب 1004019

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