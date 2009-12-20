سید محمد خاتمی در گذشت آیت الله منتظری را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، در متن پیام مذکور آمده است: رحلت عالم زاهد و مجتهد والاقدر، مجاهد نستوه، فقیه کلامی، جامع معقول و منقول حضرت آیت الله العظمی منتظری رضوان اله علیه را به ساحت مبارک حضرت ولی الله الاعظم ، به حوزه های علمیه؛ به همه ارادتمندان، دوستداران آن فقید سعید و بیت شریف و بستگان و فرزندان محترمشان از صمیم قلب تسلیت عرض می کنم.

عالم و متفکر و فقیه بزرگواری رخ در نقاب خاک کشید که در عرصه علم و عمل همه عمر پر برکت خود را در مسیری که رضایت خداوند را در آن می دانست مصروف کرد و برای خدا و خدمت به بندگان او و دفاع از میهن و مردم، رنجها؛ دربدریها و زندانها و شکنجه ها را با سینه ای گشاده تحمل کرد و عزیز ترین سرمایه اش یعنی فرزند عزیز و مجاهدش حجه الاسلام والمسلمین محمد منتظری را نیز تقدیم انقلاب و راه خدا کرد.

آن بزرگ از ارادتمندان حضرت امام و از سردمداران و پایه های انقلاب بزرگی بود که به رهبری ممتاز حضرت امام بالمال به پیروزی رسید.

بدون تردید فقدان این عالم ربانی برای اسلام و تشیع و بخصوص حوزه های علمیه خسارتی بزرگ است و از خدا می خواهم که آنرا به لطف بیکران خود جبران نماید و روان پاک این عزیز را در بحبوحه رضوان و بهشت خود متنعم گرداند.

سید محمد خاتمی

1388.9.29

