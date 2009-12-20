مالکی وارد قاهره شد/ امضای توافقنامه همکاری راهبردی میان مصر و عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری نهرین، نوری المالکی امروز در یک سفر رسمی به مصر وارد فرودگاه قاهره شد.



احمد نظیف نخست وزیر مصر در فرودگاه به استقبال مالکی رفت. قرار است مالکی در این سفر دو روزه مذاکراتی با مقامهای بلندپایه مصر درباره روابط دوجانبه و راههای توسعه آن در تمام زمینه ها انجام دهد.



انتظار می رود نوری المالکی در سومین سفر خود به مصر با حسنی مبارک رئیس جمهوری این کشور و همچنین عمروموسی دبیرکل اتحادیه عرب دیدار کند.



هوشیار زیباری وزیر امور خارجه عراق نیز از جمله مقامهای بلندپایه ای است که مالکی را در سفر رسمی به مصر همراهی می کند.



عباس البیاتی نماینده پارلمان عراق و از اعضای ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی، سفر نخست وزیر عراق به مصر را مهم توصیف کرد.



وی گفت : شکی نیست که مصر کشوری محوری در منطقه و جهان عرب است و ما می خواهیم که مصر دروازه ورود عراق به جهان عرب باشد.



وی افزود : مصر بر تصمیم گیری سیاسی عربی تاثیرگذار است و ما می خواهیم قاهره نقض مثبتی در ارتباط با روابط عراق و کشورهای عربی ایفا کند.



البیاتی تصریح کرد : عراق مصمم به توسعه روابط با کشورهای عربی به ویژه با مصر است و نوری المالکی توافقنامه همکاری راهبردی با مصر را که شامل زمینه های اقتصادی، تجاری، نفت، سرمایه گذاری و دیگر زمینه ها است، امضا خواهد کرد.



این عضو برجسته ائتلاف دولت قانون گفت : سفر مالکی، سفر مهمی است که در چارچوب تلاش عراق و تمایل آن برای ارتباط با محیط عربی انجام می شود.