به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حمیدرضا اصفهانی در جمع خبرنگاران در نمایشگاه بین المللی مشهد افزود: به جز خودروسازان، تنها مراکز نصب مجاز اجازه دارند برای خودروهای عمومی، وانت بارها، خودروهای دولتی و خودرو معلولان دستگاه CNG را نصب کنند.

وی افزود: با اشاره به اینکه رویه نصب سیستم CNG بر روی خودروهای شخصی به صورت آزاد غیرقانونی و ممنوع است، گفت: هرگونه مشکل و اتفاق احتمالی را خود افراد باید پاسخگو باشند.

اصفهانی از مسئولان بازرگانی و اتحادیه های صنفی خواست با جلوگیری از بروز این تخلف و برخورد با متخلفان جلو حوادث خطرناک را بگیرند.

وی تصریح کرد: شرکت گاز خودرو، اهرم قانونی برای جلوگیری از این تخلف را ندارد و فعالیت شرکت به منظور تهیه و توزیع سیستم ها تعریف شده است.

وی همچنین در خصوص قیمت نصب سیستم گفت: کارگاه های تحت پوشش شرکت گاز خودرو تجهیزاتشان را به قیمت دولتی از ما دریافت می کنند.

اصفهانی تصریح کرد: قیمت تجهیزات یارانه ای کمتر از 100 هزار تومان است ولی متاسفانه بعضی از کارگاه ها این تجهیزات را به چند برابر قیمت به صورت آزاد نصب می کنند.