اخبار کوتاه ورزشی از استان یزد

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، میبد میزبان مسابقات والیبال روستایی و عشایر منطقه 6 کشور خواهد شد.

مسابقات والیبال بانوان روستایی و عشایر منطقه 6 کشور از 15 دیماه سال جاری به مدت چهار روز به میزبانی هیئت روستایی و عشایری استان یزد در شهرستان میبد برگزار می‌شود.

در این بازی ها پنج استان از منطقه شش کشور به پیکار خواهند پرداخت.

دعوت از داور یزدی در مسابقات زورخانه ‌ای و پهلوانی آلمان

داور یزدی به مسابقات ورزش‌های زورخانه ‌ای و پهلوانی در کشور آلمان دعوت شد.

محمد جعفرپور، داور بین‌ المللی یزدی به دعوت فدراسیون بین‌ المللی پهلوانی و زورخانه‌ ای برای داوری دومین دوره مسابقات که در کشور آلمان و با حضور 9 کشور برگزار می‌ شود، اعزام شده است.

سه سهمیه ووشو المپیاد ایرانیان از آن یزد شد

تیم ووشو نوجوانان استان یزد در گروه آقایان توانست سه سهمیه المپیاد ایرانیان و یک مدال برنز از مسابقات قهرمانی ووشو کشور انتخابی تیم ملی و المپیاد ایرانیان کسب کند.

در این بازیها که از 21 آذرماه جاری به مدت چهار روز در شیراز برگزار شد، تیم ووشو استان یزد توانست توسط حمیدرضا افسری، امیرمحمد افسری و رضا دهقان منشادی سه سهمیه المپیاد ایرانیان را به دست آورد.

همچنین حمیدرضا افسری نیز توانست مدال برنز این رقابتها را از آن خود کند.

نتایج چهار بازی فوتسال بانوان استان یزد اعلام شد

مسابقات فوتسال بانوان استان یزد که با شرکت هشت تیم از سراسر استان در حال برگزاری است، این نتایج به دست آمد: تیم ایساتیس در یک بازی بدون گل در برابر سه گل تیم آرش مغلوب شد و تیم جام جم با چهار گل از سد تیم محمودآباد گذشت.

همچنین تیم سمند بافق با نتیجه صفر بر سه مغلوب سنگ آهن بافق شد و تیم میبد با سه گل از سد تیم خاتم گذشت. این بازی ‌ها از روز جمعه 20 آذرماه آغاز شده و تا 18 دی‌ماه ادامه خواهد داشت.

تیم کشتی با کمربند استان یزد صاحب مدال برنز شد

تیم کشتی با کمربند هیئت ورزشهای رزمی استان یزد که در مسابقات قهرمانی این سبک شرکت کرده بود، توانست توسط رامین آقایی به مدال برنز دست پیدا کند.

این بازی ‌ها از مورخه 25 آذرماه به مدت سه روز در اراک برگزار شد. همچنین مرتضی جعفری، دیگر رزمی کار این تیم در رده چهارم قرار گرفت.

تیم کشتی روستایی استان یزد تیم برتر اخلاق شناخته شد

تیم کشتی روستایی استان یزد در مسابقات قهرمانی کشور در رده سنی جوانان تیم برتر اخلاق شناخته شد.

مسابقات کشتی روستایی عشایری قهرمانی کشور در رده سنی جوانان که از 25 آذرماه جاری به مدت سه روز در استان خراسان شمالی برگزار شد، محمدجواد فاضلی از تیم کشتی روستایی استان یزد توانست در وزن 50 کیلوگرم به مقام سومی دست پیدا کند.