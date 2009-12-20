زیرساخت نامناسب موجب بروز ترافیک در کرمان شده است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، مجمد جواد کامیاب عصر یکشنبه در مراسم گرامیداشت روز حمل و نقل در کرمان با اشاره به ترافیک خیابانهای شهر کرمان اظهار داشت: مهمترین دلیل بروز ترافیک در شهر کرمان نبود زیرساختهای مناسب در بحث حمل و نقل شهری در کرمان دانست.

وی افزود: باید با برنامه ریزی مناسب این کمبودها در یک برنامه ریزی زمان بندی شده به طرف شود.

کامیاب عنوان کرد: توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی و استفاده از تجارب سایر شهرها می تواند در حل این مشکل تاثیرگذار باشد.

پنج درصد تولید ناخالص کشور صرف خسارات تلفات جاده ای می شود

معاون عمرانی استاندار کرمان افزود: افزایش ایمنی حمل و نقل در جاده های کشور یکی از مهمترین اهداف کشور است.

وی افزود: تلفات جاده ای هزینه های سنگینی به کشور وارد می کند به طوریکه پنج درصد از تولید ناخالص ملی صرف خسارات تلفات جاده ای می شود.

کامیاب همچنین با اشاره به روند نزولی تلفات جاده ای در کرمان گفت: دلیل این امر دو بانده کرمان بسیاری از راه های اصلی کرمان است.

معاون استاندار کرمان با اشاره به طولانی بودن راه های استان بر ساخت مجتمعهای بین راهی در جاده ها تاکید کرد.

سالانه هفت میلیون مسافر در کرمان جابجا می شوند

در ادامه این گردهمایی مدیرکل حمل و نقل و پایانه های کرمان افزود: سالانه در استان کرمان هفت میلیون مسافر جابجا می شود که نشان از اهمیت راه های استان کرمان دارد.

محمد جواد هدایتی با اشاره به کاهش تلفات جاده ای در کرمان گفت: یکی از دغدغه های اصلی ما کاهش تلفات جاده ای است که در این راستا فرهنگسازی از اهمیت بالایی برخوردار است که در همین راستا ساخت چهار پارک ترافیک در شهرستانهای مختلف استان در دستور کار قرار گرفته است.

هدایتی با اشاره به اینکه 11 درصد از راه های کشور در استان کرمان قرار دارد، گفت: سالانه 12.5 میلیون تن انواع کالاها از جاده های استان کرمان منتقل می شود.