نسبت به عملکرد تیم رضایت کامل ندارم/ برابر صبا با قدرت به میدان بروید

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه کادر فنی تیم فوتبال پرسپولیس با حبیب کاشانی امروز (یکشنبه) با زلاتکو کرانچار سرمربی، تومیسلاو ایوکوییج و حسین عبدی کمک مربی ها، احمدرضا عابدزاده مربی دروزاه بانان و محمود خوردبین سرپرست تیم برگزار شد.

کاشانی در ابتدای صحبت های خود ضمن تسلیت ایام عزاداری ابا عبدالله الحسین (ع)، از بابت برد تیم فوتبال پرسپولیس برابر پاس اظهار رضایت کرد و این سه امتیاز را باعث بهبودی وضعیت تیم در جدول دانست و در عین حال گفت: "جدا از کسب نتیجه، نسبت به عملکر تیم رضایت کافی ندارم. نه شما و نه بازیکنان نبایستی فریب جدول و جایگاه سومی پرسپولیس را بخورند، زیرا رقابت فشرده ای بین تیم های بالای جدول وجود دارد. ما در هر بازی به 3 امتیاز آن نیاز داریم."

کرانچار نیز در صحبت هایش ضمن ارائه توضیح در مورد بازی با پاس و تاکتیک های اتخاذ شده در این مسابقه گزارش داد و تصریح کرد:" بعد از شکست مقابل استقلال اهواز، روحیه بچه ها تنزل یافته بود و برد برابر پاس فرصت مناسبی برای ارتقا روحیه بازیکنان بود. هرچند در این دیدار نیز فرصت های گل بسیاری از دست رفت."

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس، افزود: "بازیکنان به طور قطع در دیدار برابر صبای قم با آمادگی روحی و بدنی بهتری به میدان خواهند رفت تا مانند دیدار رفت با دست پر میدان را ترک کنند."

همچنین در مورد تعطیلات و برپایی اردو، بحث و تبادل نظر صورت گرفت که کادر فنی اردو در امارات را محل مناسب برای کسب آمادگی و استفاده بهینه از تعطیلات دانستند. با این وجود مقرر شد ظرف یکی دو روز آینده تصمیم نهایی اتخاذ شود.