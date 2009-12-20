برگزاری 30 همایش علمی با نگرش قرآنی در کشور

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حجت الاسلام محسن عباس نژاد عصر یکشنبه در نشستی خبری گفت: بنیاد پژوهش های حوزه و دانشگاه از سال 82 کار خود را آغاز کرد که تامین مبانی نظری و تئوری جمهوری اسلامی در عرصه های علمی یکی از اهداف این بنیاد است.

رئیس بنیاد پژوهش های حوزه و دانشگاه ادامه داد: یکی از مهمترین برنامه های بنیاد پژوهش های حوزه و دانشگاه برگزاری مجموعه همایشهایی است که به مسائل علمی با نگاه و نگرش قرآنی به آن پرداخته می شود.

وی اضافه کرد: تاکنون نزدیک به 30 همایش توسط بنیاد پژوهش های حوزه و دانشگاه کشور برگزار شده که برگزاری 15همایش دیگر نیز در دستور کار بنیاد قرار دارد.

حجت الاسلام عباس نژاد به دیگر فعالیتهای بنیاد پژوهش های حوزه و دانشگاه اشاره کرد و گفت: از دیگر فعالیتهای بنیاد انتشار منشورات و کتابهای علوم روز است که تا کنون 25 جلد کتاب منتشر و 20 جلد کتاب دیگر در دستور کار قرار دارد.

وی در ادامه به طرح تفسیر قرآن و علوم روز اشاره کرد و ادامه داد: همزمان با میلاد امام رضا (ع) کار تفسیر قرآن و علوم روز که یک تفسیر تخصصی در حوزه قرآن و علم است، آغاز شده که تعداد 70 پژوهشگر و محقق در این زمینه مشغول به فعالیت هستند.

رئیس بنیاد پژوهش های حوزه و دانشگاه از راه اندازی اولین پژوهشکده تخصصی زیارت و معارف رضوی در کشور خبر داد و بیان کرد: این پژوهشکده که اولین پژوهشگاه تخصصی زیارت و معارف رضوی است، در مشهد راه اندازی خواهد شد که در آن دو گروه معارف رضوی و مدیریت زائر و جهانگردی مذهبی فعالیت خواهند کرد.

حجت اسلام عباس نژاد در ادامه به طرحی با نام مجتمع تفریحی و فرهنگی "زیارت" اشاره کرد و گفت: ارائه طرح ایجاد مجتمع تفریحی و فرهنگی زیارت در مساحت 20 هکتار و خارج از حرم مطهر به شورای فرهنگ استان خراسان رضوی و شورای انقلاب فرهنگی مجلس در دستور کار قرار دارد.

وی در خصوص اهداف این طرح نیز اظهار داشت: ارائه الگوی تفریحات سالم، در فعالیت جهانگردی مذهبی، غنی سازی اوقات فرغت زائران، آموزش آموزه های رضوی در قالب جذاب، برگزاری همایشها و نمایشها با موضوع آموزه های قرآنی و معارف رضوی، ایجاد فرصت ماندگاری بیشتر زائر در مشهد و ایجاد زمینه برای عره محصولات فرهنگی از جمله اهداف اینجاد این مجتمع است.

وی با انتقاد از اعتبارات اختصاص یافته به مشهد در زمینه زائر و زیارت گفت: اعتبارات اختصاص یافته به مشهد در زمینه زائر و زیارت به جای اینکه صرف ارتقا فرهنگی زائران شود، صرف مشکلات عمرانی اختصاص داده می شود.

رئیس بنیاد پژوهشهای حوزه و دانشگاه در خصوص طرح مجتمع تفریحی و فرهنگی زیارت نیز اضافه کرد: پیش بینی کرده ایم اگر دولت زمین را اختصاص دهد و هزینه مطالعاتی طرح را تامین کند فاز اول این طرح مبلغ 10 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.