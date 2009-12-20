54 غیر نظامی یمنی در حملات جنگنده های عربستان کشته شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، این سخنگو اعلام کرد سعودی ها جنایت بزرگی در منطقه رازح در استان صعده یمن مرتکب شدند و با بمباران شهر النضیر، 54 نفر را که در میان آنها چندین زن و کودک به چشم می خورد، کشتند.



این سخنگو که نام خود را علی می نامید، اظهار داشت جنگنده های ارتش عربستان پنج خانه متعلق به غیرنظامیان بی دفاع را منهدم کردند .



وی افزود: همچنین بیش از پنجاه دستگاه خودروی زرهی ارتش عربستان در حال پیشروی به روستای "زوی" در استان صعده هستند.



به گفته این سخنگوی گروه الحوثی، ارتش عربستان امروز بیش از دویست فروند موشک به خاک یمن شلیک کرد در حالی که جبه های دیگری با نیروهای یمنی آرام است.



عربستان از اوایل نوامبر گذشته پس از کشته شدن یکی از نیروهای گارد مرزی خود وارد درگیریها با حوثی ها شد؛ مقامهای عربستان معتقد بودند حوثی ها با نفوذ به داخل خاک این کشور، این نظامی سعودی را به قتل رسانده اند.



مقامهای عربستان اتهامات حوثی ها مبنی بر بمباران مناطقی در یمن و کشتار غیر نظامیان را تکذیب کرده اند.