"فارین پالیسی" اردوغان را سیاستمدار برتر خاورمیانه در سال 2009 خواند

به گزارش خبرگزاری مهر، مجله "فارین پالیسی" چاپ آمریکا "رجب طیب اردوغان" نخست وزیر ترکیه را بعنوان سیاستمدار برتر خاورمیانه در سال 2009 معرفی کرد.

این مجله که بصورت تخصصی در زمینه سیاست خارجی منتشر می شود از نخست وزیر ترکیه بعنوان یک بازیگر جدید بین المللی در عرصه دیپلماسی و استراتژی نام برده و وی را حائز عنوان برترین سیاستمدار خاورمیانه در سال جاری میلادی دانست.

در مقاله ای که این مجله در همین رابطه منتشر کرده آمده است: اردوغان سیاستمدار تازه کاری نیست، اما وی در عرصه سیاست دیپلماسی خاورمیانه به بازیگر اصلی تبدیل شده است.

بر این اساس نخست وزیر ترکیه در سال 2009 با رشد چشمگیر محبوبیتش در خاورمیانه مواجه شده و سیاست خارجی کشورش را نیز در منطقه به سیاستی پیشرو تبدیل کرده است.

خاطرنشان می شود موضع گیری علنی نخست وزیر ترکیه در برابر "شیمون پرز" رئیس رژیم اسرائیل در برابر رسانه های بین المللی طی اجلاس داووس که پس از جنگ 22 روزه غزه برگزار شد، از جمله عوامل محبوبیت اردوغان به شمار می رود.