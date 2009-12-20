25 بازیکن به تیم ملی فوتبال دعوت شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی رحمتی، وحید طالبلو، هادی عقیلی، سپهر حیدری، سید جلال حسینی، مهرزاد معدنچی، کریم انصاری فر، هاشم بیک زاده، امیر حسین فشنگچی، مجید غلام ‍نژاد، احسان حاج صفی، خسرو حیدری، حسین کعبی، محمدرضا خلعتبری ، محسن خلیلی، سوشا مکانی، میلاد میداوودی، محرم نوید کیا، محمد نصرتی، محمد نوری، پژمان نوری، غلامرضا رضایی، آندرانیک تیموریان، فریدون زندی و میلاد زنیدپور نفراتی هستند که باید بامداد روز پنجشنبه 3/10/88 در کمپ تیم های ملی خود را به کادرفنی معرفی کنند.

بر اساس برنامه اعلام شده از سوی کمیته برگزاری تورنمنت قطر، تیم ملی فوتبال ایران ساعت 16:30 روز یکشنبه 27 دسامبر 2009 (6 دی‌ماه 1388) در دیدار افتتاحیه تورنمنت چهارجانبه قطر برابر تیم ملی کره شمالی قرار می گیرد. دیگر دیدار روز اول را قطر و مالی در ساعت 18:30 برگزار خواهند کرد.

در روز چهارشنبه 30 دسامبر 2009 برابر با 9 دی‌ماه 1388 ملی پوشان فوتبال ایران در بازی دوم روز دوم رقابت‌‍ها ساعت 18:30 به وقت تهران در مقابل تیم ملی مالی قرار خواهد گرفت. دیدار اول روز دوم را قطر و کره شمالی در ساعت 16:30 برگزار خواهند کرد.

شاگردان افشین قطبی در روز 2 ‍ژانویه 2010 (12 دی‌ماه 1388) ساعت 18:30 به وقت تهران مقابل میزبان این تورنمنت، قطر قرار خواهند گرفت و در بازی اول روز آخر مالی و کره شمالی در ساعت 16:30 با هم روبرو می شوند.



