فراخوان جمعیت دفاع از ملت فلسطین بر ارسال مقاله درباره جنگ 22 روزه غزه

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اسناد و مطالعات راهبردی خاورمیانه جمعیت دفاع از ملت فلسطین به مناسبت نخستین سالگرد جنگ 22 روزه و حماسه غزه از کلیه صاحبنظران، دانشگاهیان، نویسندگان و پژوهشگران دعوت کرد تا آثار مکتوب خود در محورهای ذیل را حداکثر تا تاریخ 88.11.20 به این مرکز ارسال دارند.
در اطلاعیه این مرکز آمده است : مقالاتی که حائز امتیازات لازم گردند، در کتابی به همین مناسبت چاپ و به نویسندگان جوایز ارزشمندی تعلق می گیرد.
محورهای درخواستی برای مقاله ها به این شرح اعلام شده است:
- زمینه ها و شرایط سیاسی منطقه و فلسطین پیش از جنگ 22 روزه
- بررسی حقوقی محاصره غزه از سوی رژیم صهیونیستی و مصر
- شرایط فرآیند مقاومت فلسطینی قبل از جنگ 22 روزه
- بررسی راهبردی شرایط عملیات جنگی دو طرف درگیر
- نقش سیاسی دولت های منطقه خاورمیانه در جنگ 22 روزه
- نقش توده های امت اسلامی در جنگ 22 روزه
- پیامدهای جنگ 22 روزه در سطح منطقه ای و بین المللی
- بررسی حقوقی و سیاسی گزارش گلدستون و پیامدهای سیاسی آن برای رژیم صهیونیستی
- غزه و مقاومت پس از یک سال
- بررسی نقش رسانه ها در بازتاب تحولات جنگ 22 روزه و تاثیر آن بر نتایج سیاسی این جنگ
این مرکز خواستار آن است که مقالات حاوی نظریه پردازی با رویکرد تحلیلی و با رعایت روش تحقیق در مقاله نویسی باشد و حتما تایپی و حداکثر در 20 صفحه A4 ارائه شود.
در این اطلاعیه تاکید شده است : مقالات دریافتی عودت داده نمی شود و صرف دریافت مقاله به معنی پذیرش مقاله نیست همچنین مقالاتی که دیرتر از زمان مقرر ارسال شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد و ذکر نام، نشانی و شماره تماس در ذیل مقاله الزامی است.
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