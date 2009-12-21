فراخوان جمعیت دفاع از ملت فلسطین بر ارسال مقاله درباره جنگ 22 روزه غزه

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اسناد و مطالعات راهبردی خاورمیانه جمعیت دفاع از ملت فلسطین به مناسبت نخستین سالگرد جنگ 22 روزه و حماسه غزه از کلیه صاحبنظران، دانشگاهیان، نویسندگان و پژوهشگران دعوت کرد تا آثار مکتوب خود در محورهای ذیل را حداکثر تا تاریخ 88.11.20 به این مرکز ارسال دارند.

در اطلاعیه این مرکز آمده است : مقالاتی که حائز امتیازات لازم گردند، در کتابی به همین مناسبت چاپ و به نویسندگان جوایز ارزشمندی تعلق می گیرد.

محورهای درخواستی برای مقاله ها به این شرح اعلام شده است:

- زمینه ها و شرایط سیاسی منطقه و فلسطین پیش از جنگ 22 روزه

- بررسی حقوقی محاصره غزه از سوی رژیم صهیونیستی و مصر

- شرایط فرآیند مقاومت فلسطینی قبل از جنگ 22 روزه

- بررسی راهبردی شرایط عملیات جنگی دو طرف درگیر

- نقش سیاسی دولت های منطقه خاورمیانه در جنگ 22 روزه

- نقش توده های امت اسلامی در جنگ 22 روزه

- پیامدهای جنگ 22 روزه در سطح منطقه ای و بین المللی

- بررسی حقوقی و سیاسی گزارش گلدستون و پیامدهای سیاسی آن برای رژیم صهیونیستی

- غزه و مقاومت پس از یک سال

- بررسی نقش رسانه ها در بازتاب تحولات جنگ 22 روزه و تاثیر آن بر نتایج سیاسی این جنگ

این مرکز خواستار آن است که مقالات حاوی نظریه پردازی با رویکرد تحلیلی و با رعایت روش تحقیق در مقاله نویسی باشد و حتما تایپی و حداکثر در 20 صفحه A4 ارائه شود.

در این اطلاعیه تاکید شده است : مقالات دریافتی عودت داده نمی شود و صرف دریافت مقاله به معنی پذیرش مقاله نیست همچنین مقالاتی که دیرتر از زمان مقرر ارسال شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد و ذکر نام، نشانی و شماره تماس در ذیل مقاله الزامی است.