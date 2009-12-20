محسن رضایی درگذشت آیت الله منتظری را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، درپیام دبیرمجمع تشخیص مصلحت نظام آمده است: فقیه عالیقدرآیت الله آقای حاج شیخ حسینعلی منتظری رحمه الله علیه دارفانی را وداع گفته و به سرای باقی شتافته‌اند.

ایشان مجاهدی بزرگ و فقیهی متبحّر و استادی برجسته بودند و شاگردان زیادی از ایشان بهره بردند.

دورانی طولانی از زندگی آن مرحوم در خدمت نهضت امام راحل عظیم الشأن گذشت. ایشان مجاهدات زیادی انجام داده و سختی‌های زیادی در این راه تحمل کردند.

اینجانب درگذشت ایشان را به همه بازماندگان به‌ ویژه همسر مکرّمه و فرزندان محترم آن مرحوم تسلیت می‌گویم و رحمت و مغفرت الهی را برای وی مسألت می‌کنم.