محسن رضایی درگذشت آیت الله منتظری را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، درپیام دبیرمجمع تشخیص مصلحت نظام آمده است: فقیه عالیقدرآیت الله آقای حاج شیخ حسینعلی منتظری رحمه الله علیه دارفانی را وداع گفته و به سرای باقی شتافتهاند.
ایشان مجاهدی بزرگ و فقیهی متبحّر و استادی برجسته بودند و شاگردان زیادی از ایشان بهره بردند.
دورانی طولانی از زندگی آن مرحوم در خدمت نهضت امام راحل عظیم الشأن گذشت. ایشان مجاهدات زیادی انجام داده و سختیهای زیادی در این راه تحمل کردند.
اینجانب درگذشت ایشان را به همه بازماندگان به ویژه همسر مکرّمه و فرزندان محترم آن مرحوم تسلیت میگویم و رحمت و مغفرت الهی را برای وی مسألت میکنم.
نظر شما