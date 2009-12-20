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۲۹ آذر ۱۳۸۸، ۱۹:۳۴

در پیامی؛

محسن رضایی درگذشت آیت الله منتظری را تسلیت گفت

محسن رضایی درگذشت آیت الله منتظری را تسلیت گفت

محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در پیامی درگذشت آیت الله منتظری را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، درپیام دبیرمجمع تشخیص مصلحت نظام آمده است: فقیه عالیقدرآیت الله آقای حاج شیخ حسینعلی منتظری رحمه الله علیه دارفانی را وداع گفته و به سرای باقی شتافته‌اند.

ایشان مجاهدی بزرگ و فقیهی متبحّر و استادی برجسته بودند و شاگردان زیادی از ایشان بهره بردند.

دورانی طولانی از زندگی آن مرحوم در خدمت نهضت امام راحل عظیم الشأن گذشت. ایشان مجاهدات زیادی انجام داده و سختی‌های زیادی در این راه تحمل کردند.

اینجانب درگذشت ایشان را به همه بازماندگان به‌ ویژه همسر مکرّمه و فرزندان محترم آن مرحوم تسلیت می‌گویم و رحمت و مغفرت الهی را برای وی مسألت می‌کنم.

 

کد مطلب 1004078

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