امیر قلعه نویی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان مطلب فوق در مورد دیدار تیمش برابر استقلال اهواز اظهار داشت: استقلال اهواز تیم بسیار خوبی است و با حضور باقری نیا که یکی از مربیان مطرح و زخمتکس خوزستان است، کاملا متحول شده است. البته در این بین نباید زحمات خداداد عزیزی را هم که این تیم را برای حضور در مسابقات لیگ برتر جمع کرد فراموش کنیم.

وی ادامه داد: بازی سختی را در اهواز پیش رو داریم زیرا استقلال تیمی هجومی خصوصا در اهواز است اما ما با آنالیز بازی‌های این تیم برابر پرسپولیس و مس کرمان، شناخت کاملی از آنها داریم و برای پیروزی به اهواز می رویم.

سرمربی تیم فوتبال سپاهان اصفهان با بیان اینکه تیمش در این مدت دو دیدار سخت برابر پرسپولیس و مقاومت را روی زمین برفی انجام داده، ضمن اینکه دیدار با مس هم سخت‌ترین و پرفشارترین مسابقه آنها در فصل جاری بوده است، اظهار داشت: در حال حاضر با تمریناتی که برای بازیکنان در نظر گرفته ایم، آنها برای این دیدار کاملا آماده هستند.

وی با اشاره اینکه تیمش 15 فینال تا قهرمانی در لیگ نهم پیش رو دارد، در پاسخ به این سوال که آیا سپاهان می تواند پیش از آغاز مسابقات عنوان نخست را از آن خود کند، تصریح کرد: رسیدن به این هدف بسیار سخت است اما تلاش می کنیم با کسب نتایج لازم در مسابقات پیش رو، به این هدف مهم و بزرگ دست یابیم.

قلعه نویی در ادامه گفتگوی خود با خبرنگار مهر در مورد غیبت مهدی رحمتی در دیدار با استقلال اهواز تاکید کرد: مهدی دروازه‌بان بزرگی است اما رحمان احمدی هم یکی از بهترین دروازه بان‌های ایران است و در حال حاضر هم در شرایط بسیار خوبی قرار دارد.

وی در خصوص دعوت از محرم نویدکیا به تیم ملی خاطرنشان کرد: محرم یکی از بهترین و باهوش‌ترین فوتبالیست‌های ایران است و از زمانیکه مصدومیت را پشت سرگذاشته و به وضعیت ایده آل رسیده است، تیم سپاهان با طراوت و شادابی بیشتری در مسابقات لیگ به میدان می رود.

سرمربی تیم فوتبال سپاهان اصفهان با اشاره به اینکه جای احمد جمشیدیان، مهدی کریمیان، محسن بنگر و رحمان احمدی در فهرست ملی پوشان خالی است، اضافه کرد: محرم از نظر نوع بازی، خاص‌ترین فوتبالیست ایران است و علاوه بر توان فنی به خوبی تیم را در زمین رهبری می کند، با این شرایط قطعا وی می تواند به تیم ملی کمک کند.

وی با اشاره به اینکه در زمان هدایت تیم ملی محرم را به اردوی تیم ملی فراخواند اما وی به دلیل مصدومیت تنها یک ماه در اردوی این تیم حضور داشت، یادآور شد: قطعا وجود این بازیکن برای هر تیم و مربی مفید است و اگر من آن را در زمان هدایت تیم ملی در اختیار داشتم، نتایج به مراتب بهتری را کسب می کردم.

قلعه نویی در پایان با بیان اینکه منتظر اعلام زمان دیدار مجدد تیم سپاهان با مقاومت سپاسی است، گفت: هر زمانیکه فدراسیون برای برگزاری این دیدار اعلام کند را می پذیریم و با آمادگی برابر آنها به میدان خواهیم رفت.