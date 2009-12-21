به گزارش خبرنگار مهر، داریا اخگر در جمع خبرنگاران با یان اینکه هم اکنون انبار ذخیره سازی فرآورده های نفتی شماره 2 بندرعباس با در اختیار داشتن 49 مخزن با ظرفیت ذخیره سازی 1 میلیارد و 230 میلیون لیتر استراتژیک ترین انبار ذخیره سازی سوخت ایران است، افزود: هم اکنون صادرات، واردات و انتقال انواع فرآورده های نفتی از طریق این انبار انجام می شود.

وی با اشاره به وجود 5 پمپ توزیع کننده فرآورده نفتی در انبار نفت بندرعباس، تصریح کرد: هم اکنون امکان انتقال روزانه 48 میلیون لیتر فرآورده نفتی به سطح شبکه انتقال سراسری سوخت مایع کشور وجود دارد.

معاون فنی عملیات شرکت پخش فرآورده های نفتی هرمزگان با اشاره به ساخت 70 میلیون لیتر ظرفیت جدید ذخیره سازی، فرآورده های نفتی در انبار بندرعباس بیان کرد: همچنین در شرایط فعلی حدود 92 دهنه بارگیری ، انواع فرآورده های نفتی در این انبار وجود دارد که در اوج ظرفیت امکان توزیع روزانه 20 تا 22 میلیون لیتر به سوخت مایع توسط 75 نفتکش جاده پیما از طریق آن وجود دارد.

وی با اشاره به این موضوع که در حال حاضر بخش عمده واردات بنزین و گازوئیل مورد نیاز کشور از طریق اسکله شهید رجایی بندرعباس در انبار ذخیره سازی شماره 2 بندرعباس تحویل داده می شود، اظهار داشت: در حال حاضر به طور متوسط روزانه یک فروند نفتکش ، حدود 30 میلیون لیتر بنزین در اسکله های بندرعباس وارد کشور می کند.

اخگر همچنین با اشاره به تخلیه حدود دو محموله وارداتی گازوئیل در بندرعباس در سال جاری، بیان کرد: هر یک از این محموله ها دارای حدود 30 هزار تن معادل 36 میلیون لیتر گازوئیل بوده است.

وی همچنین با اشاره به اینکه در حال حاضر روزانه 120 هزار لیتر نفت کوره از طریق شبکه ریلی به 3 نیروگاه مشهد ، نکا و زرند کرمان تحویل می شود یادآور شد: انبار ذخیره سازی شماره 2 بندرعباس بعد از انبار شهید منتظری اصفهان، دومین انبار بزرگ کشور به شمار می رود.

تامین گاز مایع 5 استان از تاسیسات گاز مایع بندرعباس

به گزارش مهر این مقام مسئول با اشاره به استقرار 22 مخزن ذخیره سازی گاز مایع (ال پی جی) با ظرفیت ذخیره سازی بیش از 10 هزار تن سوخت، بیان کرد: هم اکنون گاز مایع مورد نیاز استانهای خراسان رضوی، خراسان جنوبی ، کرمان و سیستان و بلوچستان و استان هرمزگان از طریق تاسیسات گاز مایع بندرعباس تامین می شود.

معاون فنی عملیات شرکت پخش فرآورده های نفتی هرمزگان با اشاره به ساخت 3 هزار تن ظرفیت جدید ذخیره سازی گازی مایع در بندرعباس اظهار داشت: پیش بینی می کنیم ساخت این مخازن در مدت یک سال انجام شود.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر روزانه به طور متوسط بین 1500 تا 4000 تن گاز مایع از طریق تاسیسات گاز مایع بندرعباس قابل توزیع در سطح استانهای مختلف کشور است، خاطرنشان کرد: ال پی جی مورد نیاز این تاسیسات ذخیره سازی از طریق پالایشگاه نفت بندرعباس و پالایشگاه گاز "سرخون" قشم تامین می شود.