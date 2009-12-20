واحدهای صنفی زیر ذره بین بازرسان قرار می گیرند

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان حمایت مصرف ‌کنندگان و تولید کنندگان و سازمان تعزیرات حکومتی در اطلاعیه ای اعلام کردند: با عنایت به فرا رسیدن برگزاری آیین سنتی شب یلدا و افزایش تقاضای عمومی جهت تامین کالاهای مورد نیاز این مراسم، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان وسازمان تعزیرات حکومتی به منظور جلوگیری از سوء استفاده برخی افراد فرصت ‌طلب که قصد دارند در موقعیت زمانی کنونی با افزایش بی ‌رویه و غیرمنطقی کالاهای پرمصرف نظیر آجیل، خشکبار، میوه و تره ‌بار نسبت به اقشار ضعیف جامعه اجحاف کنند در یک اقدام مشترک طرح نظارتی، ویژه شب یلدا را به مرحله اجرا در خواهند آورد.

بر اساس این اطلاعیه، در این طرح بازرسان سازمان بازرگانی در سراسر کشور به همراه شعب سیار سازمان تعزیرات حکومتی، عمکرد واحدهای اقتصادی که بیشترین سهم را در تامین کالاهای پرمصرف این ایام به عهده دارند مورد بررسی و نظارت ویژه قرار خواهند داد و در صورت مشاهده هرگونه تخلف با متخلفان به شدت برخورد خواهند داشت.

هموطنان گرامی در صورت مشاهده هرگونه تخلف می‌توانند مراتب را از طریق تلفن 124 واحد رسیدگی به شکایت‌های مردمی سازمان‌های بازرگانی در سراسر کشور و همچنین شماره پیامک 30009651 سازمان تعزیرات حکومتی اعلام، تا به سرعت مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد.