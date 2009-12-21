دادگاه فرانسه سرویس کتابهای دیجیتال گوگل را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، این دادگاه پاریسی گوگل را به دلیل اسکن کردن برخی از کتابهای انتشارات "لا مارتینیر" به پرداخت این جریمه 300 محکوم کرد. صدور این حکم می تواند مانعی بزرگ در ایجاد تک قطبی بزرگ گوگل در دنیای کتابهای دیجیتال به وجود آورد.



انتشارات "لا مارتینیر" همراه با انجمن ناشران فرانسه حدود سه سال قبل از گوگل به دلیل اسکن برخی از متون خود به دادگاه شکایت کرده بود. حکم اولیه قاضی این دادگاه پرداخت جریمه نقدی 15 میلیون یورویی بود که در این مبلغ در آخرین حکم به 300 هزار یورو کاهش یافت.



همچنین بزرگترین موتور جستجوی دنیا تنها یک ماه فرصت خواهد داشت که تمام کتابهای دیجیتالی شده این انتشارات را از آرشیو سرویس "جستجوی کتاب" خود حذف کند.



براساس گزارش کاتاوب، این حکم براساس قوانین حق مولف فرانسه صادر شده است. فیلیپ کلومبه، مسئول "گوگل بوک" در فرانسه ضمن ابراز نارضایتی از صدور این حکم اظهار داشت: "این حکم تهدیدی برای تمام خوانندگان فرانسوی است، چراکه آنها را از ورود به بخش مهمی از فرهنگ خود محروم می کند و آنها را نسبت به سایر کاربران اینترنت در دنیا به عقب سوق می دهد."

