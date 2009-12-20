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۲۹ آذر ۱۳۸۸، ۲۰:۳۸

با ارسال پیامهای جداگانه ؛

تعدادی از احزاب و گروه های سیاسی درگذشت آیت الله منتظری را تسلیت گفتند

حزب موتلفه اسلامی ، مردم سالاری و مجمع اسلامی بانوان درگذشت آیت الله منتظری را تسلیت گفتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حزب موتلفه اسلامی، مردم سالاری و مجمع اسلامی بانوان در پیامهای جداگانه ای رحلت فقیه بزرگوار آیت الله شیخ حسین علی منتظری را به خانواده محترم و شاگردان ایشان تسلیت گفتند و برای ایشان رحمت و غفران واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل از درگاه خداوند قادر متعال مسئلت نمودند.

کد مطلب 1004091

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