تعدادی از احزاب و گروه های سیاسی درگذشت آیت الله منتظری را تسلیت گفتند

به گزارش خبرگزاری مهر، حزب موتلفه اسلامی، مردم سالاری و مجمع اسلامی بانوان در پیامهای جداگانه ای رحلت فقیه بزرگوار آیت الله شیخ حسین علی منتظری را به خانواده محترم و شاگردان ایشان تسلیت گفتند و برای ایشان رحمت و غفران واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل از درگاه خداوند قادر متعال مسئلت نمودند.