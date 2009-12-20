اسرائیل در توقف شهرک سازی جدی نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آلمانی تاگس شاو نوشت: رژیم صهیونیستی در متوقف کردن شهرک سازی که از شروط اصلی آغاز مذاکرات سازش خاورمیانه است، جدی نیست.

این روزنامه بعنوان شاهد این ادعا به نقل قول از "آویگدور لیبرمن" وزیر خارجه این رژیم پرداخته که گفته است شهرک سازی در ماههای آینده طبق برنامه پیگیری شده و تل آویو دیگر اقدامی طبق خواست فلسطینیها انجام نخواهد داد.

بر اساس این گزارش لیبرمن در جمع شهرک نشینان صهیونیست در شهرک "آریل" واقع در کرانه باختری فاش کرده که تصمیم دولت "بنیامین نتانیاهو" برای توقف 10 ماهه شهرک سازی در این منطقه، "تصمیمی استراتژیک" بوده است.

به گفته وزیر خارجه این رژیم بر همگان روشن است که ساخت و ساز در اراضی اشغالی مانند گذشته ادامه خواهد یافت. وی در عین حال به صهیونیستها امیدواری داده که پروژه های ساخت و ساز آنها پس از اتمام زمان اعلام شده، طبق برنامه پیش رفته و تل آویو دیگر به فلسطینیها امتیازی نخواهد داد.

لیبرمن در بخش دیگری از سخنان خود یاد آور شده که توقف شهرک سازی در برهه کنونی گامی لازم و ضروری بوده که سیاستمداران تل آویو ناچار به برداشتن آن بوده اند، اما این مسئله نباید موجب نگرانی صهیونیستها شود چرا که برنامه های شهرک سازی پس از اتمام این 10 ماه به روند عادی خود بازخواهد گشت.

گفتنی است که تل آویو هم اکنون تحت فشارهای بین المللی برای توقف ساخت شهرک ها در کرانه باختری است اقدامی که تمامی طرفهای صلح بین المللی آن را مانعی در روند سازش می دانند.