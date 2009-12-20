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۲۹ آذر ۱۳۸۸، ۲۱:۱۲

به ریاست رحیمی ؛

ساخت ریل و واگن ملی در داخل کشور بررسی شد

ساخت ریل و واگن ملی در داخل کشور بررسی شد

جلسه بررسی ساخت ریل و واگن ملی به ریاست معاون اول رئیس جمهور و با حضور وزرای صنایع و معادن ، راه و ترابری ، مدیر عامل راه آهن جمهوری اسلامی و برخی مدیران صنعت کشور و مسئولان وزارتخانه های مذکور برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا رحیمی در این جلسه که به منظور تامین نیازهای داخلی صنعت راه آهن تشکیل شد، اظهار داشت: مطمئن هستم صنعتگران کشور توانایی ساخت این دو محصول را برای کاهش و در نهایت قطع وابستگی به خارج از کشور دارند و می‌توانند تولیدات داخلی را به سرعت جایگزین واردات خارجی نمایند.

دراین جلسه همچنین با توجه به اتمام ساخت آزمایشی ریل داخلی و موفقیت آمیز بودن آن مقرر شد به منظور ایجاد تفاهمات و دستیابی به راهکارهای مطمئن، کمیته‌ای با عضویت وزارتخانه‌های راه و ترابری و صنایع، تشکیل و توافقات نهایی را در جلسه بعدی ارائه نمایند.

کد مطلب 1004096

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