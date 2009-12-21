بررسی شبهات آئین نامه شورای صنفی دانشجویان در وزارت علوم

حسن مسلمی نائینی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر گفت: اعضای شوراهای صنفی شبهات مختلفی درباره آئین نامه این شوراها مطرح می کنند که این شبهات در جلسه اول دی ماه هیئت نظارت مرکزی شوراهای صنفی به ریاست معاون دانشجویی وزیر علوم بررسی می شوند.

دبیر هیئت نظارت مرکزی شوراهای صنفی افزود: حوزه هایی که شوراهای صنفی حق نظارت بر آنها را دارند باید به طور دقیق روشن شوند.

وی با یادآوری انتقاد دانشجویان مبنی بر متناسب نبودن تعداد اعضای دانشجویی و مسئولان عضو هیئت نظارت مرکزی شوراهای صنفی این موارد را از دیگر شبهات مطرح شده از سوی دانشجویان برشمرد.

به گفته مسلمی نائینی، هیئت نظارت مرکزی شوراهای صنفی دارای دو عضو دانشجویی و پنج عضو از میان مسئولان وزارت علوم و دانشگاهها است.

مدیرکل امور دانشجویان داخل وزارت علوم همچنین گفت: یکی از رویکردهایی که در بازبینی آئین نامه شوراهای صنفی وجود دارد این است که کیفیت افرادی که وارد شوراهای صنفی می شوند بالاتر رود.