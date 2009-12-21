مازندران فاقد سند توسعه فرهنگی است

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، سیدعلی اکبر طاهایی شامگاه یکشنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی مازندران در استانداری افزود: سفر سوم دولت معطوف به توسعه و اعتلای بخش فرهنگ استانها شده است.

وی خاطرنشان کرد: مازندران فاقد سند توسعه فرهنگی بوده بنابراین باید متولیان امور ضمن تهیه این سند آن را براساس اهداف چشم انداز توسعه فرهنگی اجتماعی و اقتصادی نظام تبیین کنند.

قائم مقام شورای فرهنگ عمومی مازندران با اشاره به اینکه سند توسعه فرهنگی مازندران باید با همکاری دستگاه های متولی امر فرهنگ و همفکری دانشگاهیان در قالب اتاق فکر فرهنگ و هنر استان شکل گیرد، بیان کرد: توجه محوری دولت در سفر سوم معطوف به توسعه و اعتلای بخش فرهنگ است.

طاهایی با بیان اینکه پیش نویس و پیشنهادات مربوط به تدوین سند توسعه فرهنگی استان ظرف 20 روز آتی به دبیرخانه شورا ارائه شود، یادآور شد: اهداف برنامه پنجم توسعه استان در مقوله فرهنگ باید مدنظر برنامه ریزان استان قرار گیرد.

وی با اشاره به در پیش بودن سالگرد حماسه ششم بهمن آمل اظهار داشت: حماسه ششم بهمن آمل 60 باید در قالب موضوعی ملی برای همگان شناسانده شود.

استاندار مازندران با بیان اینکه توطئه ضد انقلاب با خلق حماسه ششم بهمن آمل نقش برآب شده است، افزود: بهمن 60 آمل تداوم کننده بهمن 57 بوده که خونهای پاکی را برای تحکیم اسلام تقدیم کرده است.

طاهایی با تاکید بر تشکیل ستاد استانی برگزاری این حماسه عظیم اظهار داشت: دانشگاه های استان و متولیان آموزش و پرورش این حماسه تاریخی را برای دانشجویان و دانش آموزان معرفی کنند.

وی با تاکید بر تقویت بنیان خانواده اصلی ترین موضوع مورد بحث در جلسه شورای فرهنگ عمومی را تحکیم جایگاه خانواده در جامعه ذکر کرد.

فرماندار آمل نیز در سخنانی با اشاره به تشکیل ستاد شهرستانی حماسه ششم بهمن آمل اظهار داشت: دشمنان در خصوص این حماسه هنوز در برنامه های خود این حماسه را پردازش می کنند.

علی اکبریان با بیان اینکه بیش از 40 شهید در این حماسه ملی تقدیم اسلام و انقلاب شدند، افزود: قصد داریم با پیگیری های اعضای شورای فرهنگ عمومی استان بخش اعظمی از این حماسه بی بدیل را برای جامعه معرفی کنیم.

فرماندار آمل با اشاره به اینکه از ائمه جمعه استان می خواهیم که در نمازهای جمعه دوم بهمن ماه فرازهایی از سخنانشان را به معرفی این حماسه برای نمازگزاران اختصاص دهند، اظهار داشت: بنرها و تبلیغاتهایی با مضامین این حماسه در سطح شهرهای استان نصب خواهد شد.

وی تجلیل از پیشکسوتان ششم بهمن آمل، اعزام راویان به مدارس، افتتاح مدرسه ای به نام شهدای ششم بهمن آمل و دعوت از مهمانان کشوری برای این همایش و پیشنهاد دیدار مردم آمل با مقام معظم رهبری در سالروز خلق این حماسه بی بدیل را از برنامه های گرامیداشت ششم بهمن آمل در سال جاری ذکر کرد.

رئیس سازمان میراث فرهنگی مازندران نیز از آمادگی این سازمان برای ثبت معنوی حماسه ششم بهمن آمل در فهرست آثار ملی کشور خبر داد و گفت: میدان شهدای ساری پیش تر به عنوان نخستین اثر معنوی دفاع مقدس به ثبت آثار ملی کشور رسیده است.

وی بیان داشت: با همکاری انجمن هنرهای تجسمی می توانیم المان و نمادی از ششم بهمن آمل را در ورودی شهر آمل تدارک و تهیه کنیم.

عبدالوحید فیاضی ، رئیس سازمان آموزش و پرورش مازندران نیز از برگزاری زنگ نمادین نواخته شدن حماسه ششم بهمن آمل از افتتاح مدرسه ای با این نام در آمل خبر داد و گفت: باید حماسه ششم بهمن آمل در کتابهای تاریخ دانش آموزان ثبت و درج شود.

حماسه ششم بهمن آمل 60، حماسه ای وصف ناشدنی بوده که مردم هزار سنگر در دوران ستم شاهی با حماسه بی بدیل خود افتخار آفرینی و رشادتهای خود را برای جهان ثبت کرده تا جایی که این حماسه از سوی شورای فرهنگ عمومی، تقویم کشور به ثبت رسید.