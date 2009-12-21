سیروس تسلیمی در این باره به خبرنگار مهر گفت: متاسفانه از امکاناتی که پردیس‌های سینمایی در اختیار مخاطبان قرار می‌دهند به خوبی استفاده نمی‌شود و تعداد بالای فیلم‌هایی که در این سالن‌ها روی پرده می‌رود قدرت انتخاب را از مخاطب می‌گیرد.

این تهیه‌کننده ادامه داد: باید سینماها را بر اساس نوع فیلم‌هایی که نشان می‌دهند دسته‌بندی کرد، تعدادی از سینماها فیلم‌های هنری و خاص و تعدادی سینماها فیلم‌های عامه‌پسند نشان دهند و مخاطب این آثار باید بداند چه فیلم‌هایی را در چه سالن‌هایی ببیند. در شرایط فعلی این شیوه اکران به سردرگمی مخاطب می‌انجامد.

پخش‌کننده "تردست" افزود: برنامه‌ریزی اصولی برای نمایش فیلم‌ها و استفاده از امکانات موجود می‌تواند بر تعداد مخاطبان سینمای ایران بیفزاید و فضایی ایجاد کند تا مخاطبان در انتخاب فیلم‌ها آزادی عمل بیشتری داشته باشند. در شکل فعلی نه فیلم‌های مخاطب خاص می‌توانند مخاطب پیدا کنند نه فیلم‌هایی که مخاطب گسترده دارند.

تسلیمی گفت: فیلم‌های هنری بیشتر از هر چیز برای اکران موفق به پاتوق فرهنگی نیاز دارند، این پاتوق‌ها هستند که می‌توانند زمینه‌ای ایجاد کنند تا مخاطبان از اکران آنها باخبر شوند و باید مکانی ثابت برای نمایش این آثار وجود داشته باشد.