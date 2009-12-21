عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

- در نشستی که با حضور اعضای کابینه نتانیاهو برگزار شد: تل آویو درباره تبادل اسرای فلسطینی با شالیت به توافق نرسیدند.

- اعلام حالت آماده باش به نیروهای مصری در مرز با غزه/ دعوت حماس برای تظاهرات علیه دیوار فولادی.

- "منوچهر متکی" وزیرخارجه ایران از امروز با سفر به بیروت دیدارهای دو روزه خود با مقامات لبنانی آغاز می کند.

- آمریکا مهاجرت اجباری مسلمانان چینی را از کامبوج محکوم کرد.

- با اقدام دولت موریتانی؛ امنیت بازدیدکنندگان خارجی از این کشور تامین می شود.

- دولت کوبا از کشته شدن چهل و یکمین نفر در این کشور بر اثر آنفلوانزای خوکی خبر داد/ تعداد کشته شدگان در مصر به 89 نفر رسید.

- با درخواست یکی از وزرای کابینه رژیم صهیونیستی از "عمر سلیمان" رئیس دستگاه اطلاعاتی مصر مطرح شد: تلاش تل آویو برای برقراری دیدار میان نتانیاهو و ابومازن.

- وزیر دفاع آلمان مذاکره با نیروهای معتدل طالبان را تایید کرد.

- با تلاش نیروی دریایی هند تلاش دزدان دریایی برای استیلا بر یک کشتی در خلیج عدن ناکام ماند.

- افزایش تنش میان فتح و حماس در کرانه باختری و نوار غزه در پی درخواست برخی مقامات فتح در زمینه درگیری با نیروهای حماس.

- "رائول کاسترو" رئیس جمهور کوبا "باراک اوباما" رئیس جمهور آمریکا را به تلاش برای تفرقه افکنی در ان کشور متهم کرد.

- درخواست والدین شالیت از نتانیاهو: فرزندمان را نجات دهید.