مسعود احمدی افزادی درباره محدودیت اجرای زنان با توجه به تاکید رئیس سازمان صدا و سیما به خبرنگار مهر گفت: صدا و سیما در منشور پنجساله دوم افق رسانه تاکید کرده بهتر است در اجرا به سمت مجری کارشناس حرکت کنیم و مجری تخصصی‌تر مباحث را دنبال کند. این رویکرد کلی سازمان است و با توجه به گسترش نیاز سازمان باید سعی کنیم مجریان را در مباحث مختلف پزشکی، اقتصادی، سیاسی و... تربیت کنیم.

وی در ادامه افزود: البته آموزش مجریان کاری دشوار و زمانبر است و این آموزش شامل حال مجریان زن و مرد می‌شود. استثنایی هم قائل نیستیم، چون موضوع صلاحیت علمی است. از سوی دیگر مجریان باید نمادی واقعی از یک ایرانی باشند، چون نماینده مردم ایران هستند و باید الگوی جامعه نوجوان و جوان ما باشند. بنابراین باید ضوابط را رعایت کنند.

مدیر شبکه تهران خاطرنشان ساخت: فرقی ندارد مجری زن یا مرد باشد، بلکه موظف به رعایت مسائل عرفی و شرعی است. تصویر مجری باید همیشه مناسب باشد و به عنوان الگو مورد توجه مخاطبان داخلی و خارج از کشور قرار بگیرد.

احمدی درباره اینکه آموزش تخصصی کردن مجریان از چه زمانی در شبکه تهران شروع می‌شود گفت: تا جایی که اطلاع‌ دارم از چندی پیش این موضوع را آموزش صدا و سیما جدی دنبال می‌کنند. با توجه به اینکه شبکه تهران هم یک شبکه پرمخاطب است و برخی مراکز استانی آن را دریافت می‌کنند، به همین دلیل باید به سمت مجری کارشناس حرکت کنیم.

وی ادامه داد: این مسئله در تمام دنیا یک اصل است که مجریان در هر برنامه متناسب با موضوع متخصص باشند و مخاطب هم این توقع را دارد. بنابراین شبکه تهران هم آرام آرام به این سمت حرکت می‌کند. امیدوارم با قوت بیشتر کار را دنبال کنیم و در آینده به نتایج مطلوب برسیم. رسانه همیشه دنبال نو شدن است و تا رسیدن به حد اعلا باید بیشتر تلاش کند.