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۳۰ آذر ۱۳۸۸، ۹:۰۸

احمدی در گفتگو با مهر:

شبکه تهران به سمت استفاده از مجری کارشناس حرکت می‌کند

شبکه تهران به سمت استفاده از مجری کارشناس حرکت می‌کند

مدیر شبکه تهران با تاکید بر اینکه مجریان تلویزیون همیشه باید نماد یک ایرانی باشند از حرکت این شبکه به سمت استفاده از مجری کارشناس و تلاش برای متخصص کردن مجریان خبر داد.

مسعود احمدی افزادی درباره محدودیت اجرای زنان با توجه به تاکید رئیس سازمان صدا و سیما به خبرنگار مهر گفت: صدا و سیما در منشور پنجساله دوم افق رسانه تاکید کرده بهتر است در اجرا به سمت مجری کارشناس حرکت کنیم و مجری تخصصی‌تر مباحث را دنبال کند. این رویکرد کلی سازمان است و با توجه به گسترش نیاز سازمان باید سعی کنیم مجریان را در مباحث مختلف پزشکی، اقتصادی، سیاسی و... تربیت کنیم.

وی در ادامه افزود: البته آموزش مجریان کاری دشوار و زمانبر است و این آموزش شامل حال مجریان زن و مرد می‌شود. استثنایی هم قائل نیستیم، چون موضوع صلاحیت علمی است. از سوی دیگر مجریان باید نمادی واقعی از یک ایرانی باشند، چون نماینده مردم ایران هستند و باید الگوی جامعه نوجوان و جوان ما باشند. بنابراین باید ضوابط را رعایت کنند.

مدیر شبکه تهران خاطرنشان ساخت: فرقی ندارد مجری زن یا مرد باشد، بلکه موظف به رعایت مسائل عرفی و شرعی است. تصویر مجری باید همیشه مناسب باشد و به عنوان الگو مورد توجه مخاطبان داخلی و خارج از کشور قرار بگیرد.

احمدی درباره اینکه آموزش تخصصی کردن مجریان از چه زمانی در شبکه تهران شروع می‌شود گفت: تا جایی که اطلاع‌ دارم از چندی پیش این موضوع را آموزش صدا و سیما جدی دنبال می‌کنند. با توجه به اینکه شبکه تهران هم یک شبکه پرمخاطب است و برخی مراکز استانی آن را دریافت می‌کنند، به همین دلیل باید به سمت مجری کارشناس حرکت کنیم.

وی ادامه داد: این مسئله در تمام دنیا یک اصل است که مجریان در هر برنامه متناسب با موضوع متخصص باشند و مخاطب هم این توقع را دارد. بنابراین شبکه تهران هم آرام آرام به این سمت حرکت می‌کند. امیدوارم با قوت بیشتر کار را دنبال کنیم و در آینده به نتایج مطلوب برسیم. رسانه همیشه دنبال نو شدن است و تا رسیدن به حد اعلا باید بیشتر تلاش کند.

کد مطلب 1004126

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