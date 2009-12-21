دکتر عباس زارع نژاد در خصوص پرداخت پول بابت دریافت قرص خوراکی کنترل آهن بدن بیماران تالاسمی که از سوی رئیس هیئت مدیره انجمن تالاسمی ایران عنوان شده است به خبرنگار مهر گفت: چنین موضوعی صحت ندارد و دریافت این مبلغ که البته آن هم نادرست است تنها بابت مابه التفاوت یارانه ای است که به داروی خارجی و ایرانی تعلق می گیرد.

دکتر مینو ایزدیار رئیس هیئت مدیره انجمن تالاسمی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر از جایگزینی قرص به جای آمپول "دسفرال" برای کنترل آهن بدن بیماران تالاسمی خبر داده و گفته بود که قرار است هزینه مصرف این قرص که روزانه 6 هزار تومان است از بیماران دریافت شود.

زارع نژاد با اشاره به اینکه یارانه ای که به داروی خارجی بیماران تالاسمی تعلق می گیرد چهار برابر یارانه داروی ایرانی است افزود: به رغم اینکه عنوان می کنند قرص خوراکی "اسورال" عوارض دارد تاکنون مستندات علمی برای این ادعا به وزارت بهداشت ارائه نشده است.

بیش از 18 هزار و 600 نفر در کشور از بیماری تالاسمی رنج می برند و اغلب آنان مجبور به تزریق خون و استفاده از داروی "دسفرال" هستند.

مدیرکل روابط عمومی وزارت بهداشت با مبهم خواندن اطلاعاتی که از سوی رئیس هیئت مدیره انجمن تالاسمی ایران اعلام شده است، افزود: کیفیت قرص خوراکی ایرانی اسورال مثل نوع خارجی است و هیچ تفاوتی ندارد.

دسفرال یا دسفرودکسامین داروی تزریقی است که برای کاهش آهن اضافی در بیماران مبتلا به تالاسمی استفاده می شود.

زارع نژاد همچنین در توضیح دریافت مبلغ 6 هزار تومان از بیماران تالاسمی برای قرص خوراکی خارجی گفت: هر دارویی پروتکل درمان دارد و بر همین اساس میزان مصرف این قرص در بیماران متفاوت است. بنابراین برخی بیماران بابت مابه التفاوت یارانه قرص خارجی سه هزارتومان، برخی 750 تومان و تعدادی نیز 6 هزار تومان پرداخت می کنند.