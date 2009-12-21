رمز ماندگاری حماسه حسینی قیام درمقابل ظلم است

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمد حسینی در همایش مسئولان هیئتهای عزاداری استان کرمان در رفسنجان با اشاره به این که در حوادث اخیر کشور شعار "نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران" از سوی افراد مخالف راه و منش سید الشهدا(ع) سر داده شده ‌است گفت: امروز فلسطین و غزه در اوج مظلومیت به سر می برند و باید از آنها دفاع شود.

وی اظهار داشت: دشمنان اسلام در طول تاریخ کوشیده‌اند چراغ نهضت حسینی را خاموش کنند اما معرفت و بصیرت شیعه مانع از این کار شده است.

وزیر ارشاد ادامه داد: امروز رسالت همه ما این است که ارزشهای اصیل و ماندگار حماسه عاشورا را در قالب تعزیه به عنوان یک هنر بومی ایرانی در جامعه گسترش دهیم.

در همایش مسئولان هیئتهای عزاداری استان کرمان در رفسنجان، مهدی محبان مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان با اشاره به وقایع پس از انتخابات گفت: در این مقطع، تهدید نرم دشمنان تبدیل به جنگ نرم شد که با آگاهی و تدبیر مقام معظم رهبری و هوشیاری مردم ولایتمدار کوچکترین خدشه ای به نظام مقدس جمهوری اسلامی وارد نشد.

وی افزود: برای مقابله با تبلیغات وسیع فرقه‌هایی همچون وهابیت که اصل اسلام و تشیع را هدف قرار داده اند متولیان مسائل فرهنگی و مبلغان دینی وظیفه سنگینی بر عهده دارند.







