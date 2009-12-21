  1. استانها
  2. لرستان
۳۰ آذر ۱۳۸۸، ۱۹:۴۶

در گفتگو با مهر عنوان شد:

15 هزار بازرسی از واحدهای صنفی لرستان انجام شد

15 هزار بازرسی از واحدهای صنفی لرستان انجام شد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: کارشناس واحد نظارت و بازرسی سازمان بازرگانی استان لرستان گفت: در یک ماه گذشته بیش از 14هزار و 872 مورد بازرسی از واحدهای صنفی این استان صورت گرفته است.

مراد سپهوند در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: در قالب این تعداد بازرسی صورت گرفته برای بیش از 663 واحد صنفی متخلف پرونده تشکیل شده است.

وی با اشاره به ارزش ریالی جریمه های واحدهای متخلف در این استان، خاطر نشان کرد: در این راستا واحدهای صنفی متخلف بالغ بر یک میلیارد و 694 میلیون ریال جریمه شدند.

کارشناس واحد نظارت و بازرسی سازمان بازرگانی استان لرستان یادآور شد: به طور میانگین هر کدام از واحدهای صنفی متخلف در استان مبلغی بالغ بر دو میلیون و 550 هزار ریال جریمه شده اند.

سپهوند با اشاره به اجرای دیگر طرح های نظارتی در لرستان، بیان داشت: طرح نظارت بر ترازوی دیجیتال، ورود حجاج، ماه محرم و شب یلدا در استان آغاز شده و در دست اجراست.

کد مطلب 1004148

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها