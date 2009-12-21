سید محسن گرسویی مداح اهل بیت(ع) در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با وضعیت عرصه مداحی در شرایط حاضر گفت: عزاداری امام حسین به زمان ارتباطی ندارد و برگزاری این مراسم و عزاداری در هر زمانی برای بقای دین رسول الله و ماندن تشیع ناب علوی لازم است.

وی با اشاره به اینکه آسیبهای امروزی عرصه مداحی به نوع برگزاری مجالس مربوط می شود گفت: نفس برگزاری این مجالس برای مؤمنان ارزشمند است اما نباید فراموش کرد نحوه اداره مجالس سید الشهداء از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

بهترین شکل عزاداری امام حسین روال سنتی و به دور از هیجانات اضافی است

سید محسن گرسویی با تأکید بر اینکه مثبت‌ترین نوع این مجالس، عزاداری های سنتی هستند که خارج از هیجانات اضافی و احساسات بیش از حد برگزار می شود گفت: برگزاری این مراسم باید به گونه ای باشد که مستمع دچارتحول درونی شود، چرا که ما به عنوان مداح تنها به دنبال اشک مستمع نیستیم، گرچه گریستن در عزاداری سید الشهداء نیز فضیلت دارد و به عزادار ثواب می رسد و حالات روحی و روانی خاصی را ایجاد می کند اما ما به دنبال عزداری منطقی و ریشه دار هستیم.

این مداح اهل بیت تصریح کرد: یک مداح و ذاکر درباره کسانی صحبت می کند که برگزیده ترین انسانهای عالم خلقت هستند، نظیر آنها وجود ندارد، زندگی آنها لحظه ای از خدا جدا نبوده و هدف، مشی و مرام آنها اجرای عدالت و در واقع رساندن پیام الهی به امت اسلامی بوده است. از این رو برای چنین افرادی باید مطالبی را تنظیم کرده و به مردم ارائه دهیم که متناسب با شأن این انسانهای بزرگ باشد.

پرهیز از الفاظ سبک در اشعار

وی با اشاره به اظهارات مقام معظم رهبری در رابطه با مداحی گفت: رهبر به مداحان توصیه کرده اند از اشعار سبک و اشعاری که شأن وجود ائمه را کاهش می دهد استفاده نکنند و در این رابطه پرهیز از الفاظ سبک را هم به یاد داشته باشند و حتی در خطاب خود از واژه " تو " استفاده نکنند.

سید محسن گرسویی با اشاره به اینکه شعر مهمترین ابزاری است که مداح در مجالس به کار می گیرد گفت: این اشعار باید در شأن ائمه معصومین باشد، بنابراین هرقدر از نظر واژه و مضامین قوی تر و محکم تر باشند مجلس عزاداری نیز به اصالت و قداست خود نزدیکتر می شود و از سوی دیگر اثرگذاری آن افزایش می یابد.

گرسویی همچنین اشاره کرد که برخی جوانان پرشور هستند و می خواهند در برگزاری مجالس عزداری از روشهای غیرسنتی استفاده کنند که حتی ممکن است در چارچوب هم قرار بگیرد اما براساس توصیه امام راحل و رهبر معظم انقلاب این مجالس باید هرچه سنگین تر برگزار و به شکل سنتی خود نزدیک تر باشند.