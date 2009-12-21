روحانیون از اختلاف بپرهیزند/ ضرورت همگامی مردم و خواص با رهبری

حجت الاسلام علی سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: دشمن همواره در صدد ایجاد شکاف بین طیف های مختلف روحانیون بوده و هدف دشمن از ایجاد اختلاف میان روحانیت ایجاد اختلاف در میان مردم است، چرا که اگر میان روحانیت اختلاف بیافتد مردم در شناخت مسیر حق دچار مشکل می شوند.

وی ادامه داد: در هنگام فتنه نیز شرایط در جامعه متزلزل می شود و این موضوع موجب شادی دشمن است.

سعیدی با اشاره به نقش روحانیت در دوران غیبت امام زمان(ع) تصریح کرد: روحانیت در این دوران به عنوان دیده بان در جامعه عمل می کند و وظیفه پاسداری از اسلام اصیل را به عهده دارد.

نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران با بیان اینکه روحانیت باید از بروز هرگونه تفکر روشنفکری صرف و یا جمود و تحجر در جامعه جلوگیری کند، اظهارداشت: در زمان حاضر که حکومت اسلامی با دشمنان زیاد و توطئه های خارجی روبرو است روحانیت باید با استفاده از ایمان قوی و بصیرت نافذ که دو عامل مهم در تثبیت انقلاب است، بهره بجویند.

سعیدی در بیان اینکه چگونه روحانیت می تواند نقش موثری در بصیرت بخشی به جامعه ایفا کند، گفت: روحانیت با استفاده از دو بعد ایمان قوی و بصیرت نافذ که نقش تعیین کننده ای در تقویت معنویت در جامعه دارد به بصیرت بخشی در جامعه کمک کند.

وی در بیان اینکه روحانیت چگونه می توانند در ثبات فضای سیاسی در کشور تاثیرگذار باشند، تصریح کرد: روحانیت باید همواره الزامات پیشتازی را مورد توجه قرار دهد تا بتواند در این مسیر موفق باشد و یکی از مهمترین اولویت ها در این زمینه توجه به ولایت مداری است.

نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران با اشاره به اینکه دشمن شناسی، جریان شناسی و جبهه شناسی از دیگر راهکارهای مهم در این زمینه است، تصریح کرد: ترویج اندیشه های رهبری باید همواره سرلوحه کار روحانیون در شرایط کنونی قرار گیرد.

سعیدی یکی از مهمترین عوامل بقای انقلاب را همگامی مردم و خواص با رهبری عنوان کرد.



