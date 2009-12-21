بیماری موسوم به آنفلوانزای بزی آنفلوانزا نیست/ یک مورد ابتلا در کشور

دکتر محمود نبوی در خصوص انتشار اخباری مبنی بر وجود بیماری آنفلوانزای بزی به خبرنگار مهر گفت: این بیماری آنفلوانزا نیست و یک بیماری باکتریال است.

سازمان بهداشت جهانی در بیانیه‌ای اعلام کرده است که سرعت انتشار آنفلوانزای بزی دو برابر آنفلوانزای نوع A است و سیستم دفاعی بدن را هدف قرار می‌دهد.

نبوی با اشاره به یک مورد ابتلای انسانی به این بیماری در کشور گفت: شدت انتشار این بیماری خیلی ضعیف است به طوری که در کشور هلند 6 مورد ابتلا گزارش شده اما در سایر کشورهای اروپا هیچ گزارشی از انتشار این بیماری نداشته ایم.

گفته می شود این بیماری باکتریال نسبت به آنفلوانزای A خطرناکتر و کشنده ‌تر است و گمان می‌رود در مقایسه با آنفلوانزای A تلفات جانی بیشتری داشته باشد.

معاون مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت با تایید این مطلب که خطر ابتلا به این بیماری می تواند جدی باشد، افزود: این بیماری درمان طولانی تر بعضاً تا چند ماه دارد و گاه می تواند شدید باشد.

نبوی با عنوان این مطلب که علائم این بیماری شامل تب و تشنج است، در عین حال تصریح کرد: این بیماری که از آن به عنوان آنفلوانزای بزی نام برده می شود، هیچ ارتباطی با آنفلوانزای A ندارد.