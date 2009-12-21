حریف مس کرمان پیشتاز لیگ عربستان / توقف رقیب سپاهان

به گزارش خبرگزاری مهر، الهلال که در گروه D مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا با تیم‌های السد قطر، الاهلی امارات و مس کرمان هم‌گروه است، یکشنبه شب در چارچوب هفته سیزدهم مسابقات لیگ برتر عربستان به مصاف نجران رفت و شکست 2 بریک را به این تیم تحمیل کرد.

برای الهلال در این بازی که در ورزشگاه "الاخدود" برگزار شد، مریل رادوی (24) و نواف العابد (87) گلزنی کردند و تک گل نجران را نیز الحسن الیامی در دقیقه هشت به ثمر رساند. الهلال با این پیروزی 35 امتیازی شد و جایگاه خود را در صدر جدول استحکام بخشید.

دیشب همچنین تیم الشباب در مصاف با الوحده با نتیجه تساوی یک بریک متوقف شد و اختلاف امتیازش با تیم صدرنشین الهلال به عدد پنج رسید. در این بازی که در ورزشگاه ملک عبدالعزیز برگزار شد، ابتدا تیم الشباب با گلزنی طارق النائب در دقیقه 76 از میزبان خود پیش افتاد و با گلی که رفیق عبدالصمد در دقیقه 2+90 به ثمر رساند، کار را به تساوی کشاند.

الشباب در گروه C مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا با تیم‌های العین امارات، سپاهان ایران و پاختاکور ازبکستان همگروه است.

در یکی دیگر از دیدارهای هفته سیزدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های عربستان تیم النصر در خانه خود با تک گل دقیقه 77 ریان بلال از سد الاتفاق گذشت و با 15 امتیاز جایگاه خود را در رده هفتم جدول استحکام بخشید.

جدول رده بندی لیگ برتر عربستان:

1- الهلال 35 امتیاز

2- الشباب 30 امتیاز

3- الاتحاد 19 امتیاز (2 بازی کمتر)

4- الاهلی 18 امتیاز (یک بازی کمتر)

9- الاتفاق 9 امتیاز (یک بازی کمتر)

10- القادسیه 8 امتیاز

11- نجران 7 امتیاز

12- الرائد 6 امتیاز (یک بازی کمتر)