تقاضایی برای ایجاد دانشگاه تک جنسیتی ارائه نشده/ آئین نامه هم نداریم

رجبعلی برزویی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: به هیچ وجه در شورای گسترش آموزش عالی و در حوزه معاونت آموزشی بحث تفکیک جنسیتی دانشگاهها در دستور کار قرار نگرفته و تقاضایی برای ایجاد دانشگاه دخترانه یا پسرانه به شورای گسترش آموزش عالی ارائه نشده است.

وی گفت: با توجه به اینکه مسئول ارائه مجوز برای تأسیس هر دانشگاهی شورای گسترش است در حال حاضر بحث ارائه مجوز برای راه اندازی دانشگاه تک جنسیتی در این شورا مطرح نیست.

مدیر کل دفتر گسترش آموزش عالی گفت: اگر تقاضایی برای راه اندازی دانشگاه دخترانه یا پسرانه به شورای گسترش ارائه شود باید دلایل منطقی و قانع کننده ای برای تأسیس چنین دانشگاهی نیز وجود داشته باشد.

وی اظهار داشت: شورای گسترش به دلیل اینکه تا کنون برنامه ای برای این منظور نداشته آئین نامه ای نیز درباره ضوابط و شرایط راه اندازی دانشگاه تک جنسیتی تدوین نکرده است.

برزویی افزود: در حال حاضر نه در دانشگاههای موجود چنین تقاضایی وجود دارد و نه از بیرون از دانشگاه متقاضی برای این منظور وجود دارد.